Tunç Soyer duyurmuştu: İDO, Samos seferleri için harekete geçti

Yayınlanma: 14.12.2023 - 15:20

Güncelleme: 14.12.2023 - 15:20

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, TTI Outdoor 3. Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı açılışında Nisan 2024 itibariyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile beraber Sığacık – Samos gemi seferlerini başlatacaklarını açıklamıştı.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya gelmiş ve Yunan adalarında Türklere 7 günlük kapıda turist vizesi sağlanacağını açıklanmıştı.

Gelişmelerin üzerine harekete geçen İDO seferlere başlayacağını duyurdu.

"2024 YILINDA EGE DENİZİ'NDE SIĞACIK TEOS MARİNA-SAMOS SEFERLERİMİZE BAŞLIYORUZ"

Firmadan yapılan açıklamada, "Denizde yolcu taşımacılığının lider firması olarak Marmara Denizi'ndeki 36 yıllık deneyimimizin yanında Akdeniz deneyimlerimiz sonrası, 2024 yılında Ege Denizi'nde Sığacık Teos Marina-Samos seferlerimize başlıyoruz. 449 kişi kapasiteli hızlı deniz otobüslerimiz ile Ege kıyılarından adalara olan ulaşım süresini kısaltarak güvenli, hızlı ve konforlu bir yolculuk deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Ege Adalarındaki ilk gemimizle Sığacık Teos Marina-Samos arasını 1 saate düşürdüğümüz seferlerimize nisan ayında başlamayı planlıyoruz. Ege adalarına açılmamızda iş birliği yaptığımız Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Feribotumuzun ana bağlama ve kalkış yeri olan Teos Marina, İzmir merkeze 50 kilometre mesafede olup yaklaşık 30-40 dakikalık yolculukla ulaşılabilmektedir. Ayrıca İzmir'den Seferihisar-Sığacık'a belediye otobüsleri bulunmaktadır. Özel aracınızla geldiğiniz takdirde Teos Marina içinde bağlı bulunan Samos Feribotuna 100 metre mesafede marina içinde indirimli park hizmeti bulunmaktadır. Teos Marina giden yolcu salonu içinde Setur Duty Free bulunmaktadır. Gerekli izinlerin yetişmesi halinde gelen yolcu salonunda da nisan ayından itibaren Setur Duty Free hizmet verecektir. Yolcu bileti yanına otel, restoran gibi konaklama ve yeme-içme hizmetinin de dahil olduğu tur paketleri satışını acenteler üzerinden sistemimize entegre ederek ilerleyeceğiz. Konforlu entegre hizmet sunmak için deneyimli ekibimizle çalışıyoruz. Yunan adalarında geçerli olacak yeni vize açıklaması sonrası talebin artacağını öngörüyoruz. Ayrıca İDO markasına olan güven nedeniyle sefer düzenlediğimiz adalar yanında düzenlemediklerimiz için de satış sistemimizi geliştirerek farklı destinasyonlarda da acenteler ile iş birlikleri hedefliyoruz" ifadelerine yer verildi.