Tunç Soyer ilk kez hakim karşısına çıkacak: Tarih belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyon sonucu tutuklanan önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, hakim karşısına çıkacak.
Soyer'in yargılanacağı ilk duruşma, 19 Eylül Cuma günü saat 09:30'da Aliağa Şakran Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görülecek.
"DİLERİM TUTUKLULUĞUMUZ SON BULUR"
Tunç Soyer, tutukluluğunun 80 gün sonrası hakim karşısına çıkacağını şu sözlerle duyurdu:
"Değerli Dostlar;
19 Eylül Cuma saat 9:30’da Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda, 80 günlük devri alemin sonunda, ilk kez savunmamı yapacağım.
Dilerim cezaya dönüştürülen tutukluluğumuz son bulur.
Dilerim özgürlüğüme ve sizlere tekrar kavuşurum."
Değerli Dostlar;— Tunç Soyer (@tuncsoyer) September 16, 2025
NE OLMUŞTU?
Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen bazı ihaleler ve belediye projelerine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
Soyer ardından çıkarıldığı mahkemece “görevi kötüye kullanma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla tutuklanarak İzmir 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.