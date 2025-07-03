Tunç Soyer'in ifadesi sona erdi: Avukatından ilk açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 137 kişiden biri olan İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer'in ifadesi saatler sonunda tamamlandı.

1 Temmuz'da gözaltına alınan Soyer'in avukatları İsmet Köymen ve Murat Aydın’ın İzmir Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası önünde basın açıklamasında bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN, BU SÜRECİN ADİL BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİDİR"

Avukat Murat Aydın, Tunç Soyer’in tüm sorulara açık ve samimi bir şekilde yanıt verdiğini vurgulayarak, “Sayın Başkanımız Tunç Soyer’in ifade süreci tamamlandı. Kendisi bütün açıklığıyla ve içtenlikle soruları yanıtladı. Çünkü kamu gücü kullanan kişiler olarak hesap vermeye ve soruşturulmaya açık olduğumuzu her zaman ifade ettik. Önemli olan, bu sürecin adil bir şekilde yürütülmesidir” dedi.

Soyer’in avukatları, kendisine yöneltilen suçlamaların içi boş ve gerçeklikten uzak olduğunu savundu. Aydın, “Bize yöneltilen sorulara baktığımızda da suç teşkil etmeyen, anlamı olmayan iddialarla karşı karşıya olduğumuzu gördük. Bu konular daha önce de defalarca gündeme geldi, yanıtlandı. Yine yanıtladık” ifadelerini kullandı.

"TUNÇ SOYER MORALLE YARINI BEKLİYOR"

Sürecin sonunda savcılığın değerlendirme yapacağını ve sevk kararını vereceğini belirten Aydın, “Tunç Soyer yüksek moralle yarını bekliyor. Dileriz ki yarın adliye çıkışında süreci bizzat kendisi kamuoyuna açıklayacaktır” dedi.

Avukatlar, tüm bu sürece rağmen yargıya olan güvenlerini korumak istediklerini vurgulayarak, “İçinde bulunduğumuz şartlara rağmen adaletin tecelli edeceğine inanmak istiyoruz. Çünkü başka bir yere sığınacak alanımız yok” ifadelerini kullandı.