Tunç Soyer, İzmir Körfezi’nin kirliliğine isyan etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla İzmir Körfezi ve Kent Ormanı'nda insanların neden olduğu kirliliğe dikkat çekti. Soyer, "Denizlerimizden bizlere yansıyan bu manzara, insan eliyle yol açtığımız tahribatın çok küçük bir örneği. İzmir çok daha güzelini hak ediyor" açıklamasını yaptı.

ANKA
Yayınlanma: 02.07.2023 - 09:26
Tunç Soyer, İzmir Körfezi’nin kirliliğine isyan etti
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Denizlerimizden bizlere yansıyan bu manzara, insan eliyle yol açtığımız tahribatın çok küçük bir örneği. Körfez seferberliğimizin hakkını, ancak hepimiz iş birliği yaparsak verebiliriz. İzmir çok daha güzelini hak ediyor" notuyla paylaştığı videoda İzmir Körfezi ve İnciraltı Kent Ormanı'ndaki çevre kirliliğine dikkat çekti.

"GÜNLÜK 2.5 TONA YAKIN ATIK TOPARLIYORUZ"

Soyer'in paylaştığı videoda, Körfez ve İnciraltı Kent Ormanı'ndaki temizlik çalışmalarını yerinde takip eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü Kıyı Ekip Sorumlusu Anıl Kartal da yürütülen temizlik çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Denizimizin ürettiği değil, insanlarımızın kirlettiği bir deniz ortamını temizlemek için buradayız. Günlük 2.5 tona yakın böyle atıkları, plastik atıkları toparlıyoruz. Bunlar balıklarımıza da zarar veriyor. Terlik çıkıyor, insan atıkları, minderler çıkıyor, koltuk çıkıyor. Ekibimiz her türlü noktada müdahaleye devam ediyor. Burada da iş makinemizle karaya çıkardığımızı kara ekibimizle bertarafını sağlıyoruz."



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir Körfezi

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