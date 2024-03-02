Tunç Soyer: İzmir’den asla elimi çekmeyeceğim

Yayınlanma: 02.03.2024 - 12:06

Güncelleme: 02.03.2024 - 12:06

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim İzmir depreminin mağdurlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği’nin ev sahipliğinde Bayraklı Manavkuyu’da düzenlenen buluşmaya Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Kurucu Başkanı Haydar Özkan ve eşi Selma Özkan, İZDEDA Başkanı Bilal Çoban, İZDEDA üyeleri ve Bayraklı bölgesindeki depremzedeler katıldı. Depremzedelerin Başkan Tunç Soyer’i sevgiyle karşıladığı buluşmada “Sizin hakkınızı hiçbir zaman ödeyemeyiz”, “Her zaman ilk siz yanımızdaydınız” cümleleri duyuldu.

"BEN NEREDE OLURSAM OLAYIM BU MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM"

Kurulan dostluğun çok büyük bir acıyla başladığını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ev sahipliğiniz için herkese tek tek teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük sıkıntılar, acılar yaşanmıştı. Bu acıları hafifletmek için ne yapabiliriz diye hep onların peşinden koştuk. Haydar bey ve arkadaşlarıyla tanıştık ve süreç başladı. Bizim sizlerle kurduğumuz bu bağ ilelebet sürecek. Sizler çok yüce gönüllü insanlarsınız. Çok kıymetisiniz benim için. Gençlerimiz ve çocuklarımız için ne yapabiliriz, bu memleketi aydınlık geleceğe nasıl taşıyabiliriz bunun derdiyle hayatımı sürdüreceğim. Herkes için hayatın manası var, benim için de hayatın manası bu. Ben hayatı böyle gördüğüm için seviyorum. Ben bu yüzden heyecanla hayatıma devam ediyorum. Belediye başkanlığı çok onurlu bir görevdi. Bundan sonra da devam edecek, çünkü bu aşk makamlarla mevkilerle koltuklarla alakalı değil. Ben nerede olursam olayım bu mücadeleye devam edeceğim. İzmir’den de elimi asla çekmeyeceğim” dedi.

"BİZ VEFALIYIZ"

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Kurucu Başkanı Haydar Özkan, “Biz bu işe başlarken hep Tunç Başkanımızın eli üzerimizde oldu. Tunç Başkan ‘Bir dernek kurun bu böyle olmaz’ dedi. Dernek kurduk. İlk önce anlamadık ama sonrasında anladık ne demek olduğunu. Halk Konut içerisine girdik. Bu işin de üreticisi, yaratıcısı Tunç Başkan. Herkes vefaya saygı duymak zorunda. Biz vefalıyız. Her zaman da öyle olacağız. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni Tunç Soyer ile birlikte tanıdık. Bize verdiği güvenle, Tunç Başkanın arkasında onurla, gururla yürüdük. Buradaki insanlarımız, teyzelerimiz verilen destekleri, yardımları çok iyi biliyorlar. İlk kurulduğumuz zaman kahvaltı ile bir araya gelmiştik, veda demek istemiyorum ama yine kahvaltıda bir araya gelmek istedik” diye konuştu. Haydar Özkan, Başkan Tunç Soyer’e Atatürk kalpağı hediye etti. Büyük bir sevgiyle karşılanan Başkan Soyer, depremzedelerin alkışlarıyla uğurlandı.

DEPREMZEDELER İÇİN HALK KONUT MODELİ ORTAYA KONULDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzedeler için Türkiye’de ilk kez İzmir’de hayata geçirilen Halk Konut projesi büyük bir sorunu çözme kavuşturdu. İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde evlerini kaybeden yurttaşlar, devlet kurumları ile sayısız görüşme yaptı, ancak yeterli desteği alamadı. Devlet desteğinden umudunu kaybeden depremzedelerin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ile görüşmeleri sonucu Halk Konut Kooperatif Modeli ortaya çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBETON A.Ş., EgeŞehir A.Ş. ve Bayraklı Belediyesi iştiraki BAYBEL A.Ş.’nin güç birliği oluşturarak hayata geçirdiği Halk Konut projesi, İzmir’deki hasar gören, yıkılan, yıkılacak olan ya da riskli yapı kabul edilen binaların mevcut yapı yönetmeliklerine uygun olarak yeniden yapılması ve yurttaşların konut sahibi olmasını hedefliyor.