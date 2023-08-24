Tunç Soyer: Kemeraltı Anayasası hazırlanacak

Yayınlanma: 24.08.2023 - 09:55

Güncelleme: 24.08.2023 - 09:55

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 770 milyon liralık yatırımla yenileme çalışmaları devam eden Kemeraltı çarşısının esnafıyla bir araya geldi. Atık su, yağmur suyu, aydınlatma ve gerilim hatlarını yenileyen, yolları düzenleyen Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden esnaf, Başkan Soyer’e memnuniyetini dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, Konak Mahallesi Muhtarı Tamer Yıldırım, bürokratlar ve esnaf temsilcilerinin katıldığı toplantıda tarihi çarşıdaki çalışmalarla ilgili son durum konuşuldu. Kemeraltı yenileme projesi kapsamında altyapı ve kaplama çalışmalarıyla ilgili sunum yapıldı. Büyükşehir ekiplerinin çalışmaları tamamladığı sokak, cadde ve yollara büyük araç girişinin önlenmesi, akülü araçlarla esnafın nakliye ihtiyacının giderilmesi ve otopark sorunları için çözüm önerileri masaya yatırıldı.

“KEMERALTI ANAYASASI HAZIRLANACAK”

Kemeraltı için bir mevzuat hazırlanması gerektiğini belirten Başkan Tunç Soyer, “Kemeraltı anayasası… Muhtarımız, derneğimiz, Konak Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı bir Kemeraltı mevzuatı hazırlayacak. Bir anayasa olacak bu. Sokaklara ne kadar taşılır, ne kadar taşılmaz, tente rengi ne olur ne olmaz, açılış saati nedir, kapanış saati nedir, komşu ilişkilerinde uyulması gereken esaslar nelerdir, derneğe karşı yükümlülükler nelerdir… Bunun için bir zaman koyalım önümüze, tartışarak, konuşarak, gerekiyorsa anket yaparak bir mevzuata ulaşalım. Bu mevzuatı hem Konak Belediyesi hem İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinden geçirelim. Bizden sonrasında da uyulacak kuralları, esasları masaya yatıralım. Esas yükü vereceğimiz yer derneğimiz. Hiçbirimiz onlar kadar esnafın mağduriyetlerini, özlemlerini, beklentilerini bilemez. Onları dinleyerek olabildiğince ortak akla dayanan, kapsayıcı, herkesi içine alan, itirazları baştan öngören, dinleyen, çözümler üreten bir mevzuat. Bunun adına ne dersek diyelim ama özü bir anayasa, Kemeraltı anayasası olmalı” dedi.

RUHSAT ALMAK İÇİN EĞİTİM ŞART OLACAK

Toplantıda ayrıca yeni dönemde verilecek ruhsatlarda Kemeraltı Esnaf Derneği’nden eğitim sertifikası alınması şartı gündeme geldi. Kemeraltı mevzuatı konusunun Aralık ayında Konak Belediyesi meclis toplantısına, Ocak ayında ise Büyükşehir Belediyesi meclis oturumuna taşınması gerektiğini ifade eden Başkan Soyer, “Bu mevzuat çok iyi pişmeli, ortak akıl ile yapılmalı ve geriye dönüşü olmamalı. Bu iş ruhsatın ön koşulu olacak, yönetmeliği oluşturmuş olacağız” diye konuştu.

“İĞNEYLE OYA DOKUR GİBİ DOKUYORLAR”

Kemeraltı’nı ayağa kaldırmak için yürütülen faaliyetler kapsamında teşekkürlerini sunan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gece gündüz çalıştığını belirtti. Başkan Batur, “Sayın Başkana, İZSU’ya, İZBETONA’a çok teşekkür ederiz” dedi.

“RİSK ALIYORSUNUZ MİNNET DUYUYORUZ”

Çalışmalardan dolayı Büyükşehir ekiplerine teşekkür eden Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ise, “Gece ve sabah onlarla birlikte yaşıyoruz ve bundan da çok memnunuz. Sayın başkanım risk alıyorsunuz ve bunun için minnet duyuyorum. Bugüne kadar hiç kimse bu cesareti gösteremedi” ifadelerini kullandı.

KEMERALTI DÜZENLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NELER YAPILDI?

Veysel Çıkmazı, Dr. Faik Muhittin Adam Caddesi’nde (850 sokak), 847, 847/1, 849, 851, 852, 853 (birinci etap ana hat), 856, 865, 866, 871, 918 sokaklarında kanal, yağmur suyu, içme suyu, yağmur suyu ızgarası, zemin betonu, granit kaplama çalışmaları tamamlandı. 442 sokakta kanal ve içme suyu imalatları, 846 sokakta kanal imalatları, 897 sokakta kanal, içme suyu, zemin betonu ve granit kaplama, 852 sokakta kanal ve yağmur suyu hattı, 855 sokakta kanal, yağmur suyu, içme suyu hattı tamamlandı. 916 ve 917 sokaklarda granit kaplama hariç çalışmalar bitti.

Toplamda 2 bin 758 metre uzunluğunda alanda imalat tamamlanırken, 605 metrelik kısımda çalışmalar devam ediyor. Telekomünikasyon, aydınlatma, elektrik altyapı hatları ve yol gövde kaplamaları tamamlandı. Tüm çalışmaların yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

İnşaat ve elektrik ihalesi, granit kaplama, elektrik malzemesi için yaklaşık 250 milyon TL harcama yapıldı. Mal alımlarının önceki yıl yapılmasının tasarruf sağladığı belirtildi.

Kemeraltı’nın da içinde yer aldığı İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası 2023 adaylığı için çalışmalar da sürüyor. Kemeraltı ve Basmane’de restorasyon çalışmaları hızlandırıldı.