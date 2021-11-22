Tunç Soyer, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da temaslarda bulundu

22 Kasım 2021 Pazartesi, 12:13

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Cittaslow Koordinatörü Tunç Soyer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Cittaslow KKTC ağının kurulması için desteklenen belediye başkanlarını ziyaret etti.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü ve Cittaslow KKTC Teknik Koordinatörü Münevver Ebedi, Cittaslow KKTC Bilim Kurulu Başkanı Azmi Öge ile bir araya gelen Başkan Soyer, Türkiye ve KKTC’deki Cittaslow ağları arasındaki iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

"NEFES BORULARINI AÇMAYA GELDİK"

Başkan Soyer, KKTC ziyareti kapsamında İzmir’in kardeş şehri Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’yla da bir araya gelerek ortak yapılabilecek çalışmalar üzerine konuştu. Toplantıya Başkan Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer ile Mehmet Harmancı’nın eşi İsmet Cabacaba da katıldı.

Başkan Soyer, salgın nedeniyle bir süreden beri bir araya gelemeseler de yüreklerinin hep Kıbrıs’ta olduğunu belirtirken, ortak çalışmalar için kalınan yerden devam edeceklerini söyledi. Soyer, demokrasi ile nefes aldıklarını, demokrasinin tıkanmasıyla nefes borularının daraldığını ifade ederek, “Biz o nefes borularını açmaya geldik” dedi.

Lefkoşa ile var olan kardeş şehir ilişkilerinin canlanması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarına da vurgu yapan Soyer, farklı bir sesin, düşüncenin, bakış açısının mümkün olduğunu, el ele vererek daha güçlü olacaklarını sözlerine ekledi.

Mehmet Harmancı ise kardeş şehir olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni başkent Lefkoşa’da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. İzmir’in gönüllerinde çok özel bir yeri bulunduğunu belirten Harmancı, İzmir’de yapılan çalışmaları ve yatırımları yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Harmancı, Kıbrıs’ta insanların çok sesliliğe önem verdiğini belirterek barıştan, demokrasiden ve insan haklarından yana taraf olanların dayanışma içerisinde hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

Başkan Soyer KKTC programı kapsamında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı da ziyaret etti.

CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI KUZEY KIBRIS’TA BİR ARADA

Soyer, bugün CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları’nın Kuzey Kıbrıs programı kapsamında Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarına gidecek. Program Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık, KKTC Belediyeler Birliği, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Merkezi, Halkın Partisi Genel Merkezi, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Merkezi, Demokrat Parti Genel Merkezi, Yeniden Doğuş Partisi Genel Merkezi ziyaretleri ile devam edecek.