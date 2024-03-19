Tunç Soyer mal varlığını açıkladı

Yayınlanma: 19.03.2024 - 12:11

Güncelleme: 19.03.2024 - 12:14

CHP tarafından 31 Mart seçimleri öncesi yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendisinin ve eşi Neptün Soyer’in mal varlıklarını sosyal medyadan paylaştı.

Paylaşıma göre;

Tunç Soyer'in paylaşımına göre; kendisinin İzmir Üçkuyular'da bir bina, Karaburun Çatalkaya'da bir binanın 3'te 1 oranında hissesi, bir binek aracı ve 31 bin avro dövizi bulunuyor.

Eşi Neptüp Soyer’in ise Karantina, Konak ve Seferihisar’da bir bina, 1 milyon 498 bin 192 TL bireysel emeklilik ile 941 bin TL nakit parası var.