Tunç Soyer mal varlığını açıkladı

Görev süresi ay sonu dolacak olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendisinin ve eşi Neptün Soyer'in mal varlığını açıkladı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 19.03.2024 - 12:11
Tunç Soyer mal varlığını açıkladı
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CHP tarafından 31 Mart seçimleri öncesi yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendisinin ve eşi Neptün Soyer’in mal varlıklarını sosyal medyadan paylaştı.

Paylaşıma göre; 

Tunç Soyer'in paylaşımına göre; kendisinin İzmir Üçkuyular'da bir bina, Karaburun Çatalkaya'da bir binanın 3'te 1 oranında hissesi, bir binek aracı ve 31 bin avro dövizi bulunuyor.

Eşi Neptüp Soyer’in ise Karantina, Konak ve Seferihisar’da bir bina, 1 milyon 498 bin 192 TL bireysel emeklilik ile 941 bin TL nakit parası var.


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