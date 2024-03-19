Tunç Soyer mal varlığını açıkladı
Görev süresi ay sonu dolacak olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendisinin ve eşi Neptün Soyer'in mal varlığını açıkladı.
CHP tarafından 31 Mart seçimleri öncesi yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendisinin ve eşi Neptün Soyer’in mal varlıklarını sosyal medyadan paylaştı.
Paylaşıma göre;
Tunç Soyer'in paylaşımına göre; kendisinin İzmir Üçkuyular'da bir bina, Karaburun Çatalkaya'da bir binanın 3'te 1 oranında hissesi, bir binek aracı ve 31 bin avro dövizi bulunuyor.
Eşi Neptüp Soyer’in ise Karantina, Konak ve Seferihisar’da bir bina, 1 milyon 498 bin 192 TL bireysel emeklilik ile 941 bin TL nakit parası var.
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