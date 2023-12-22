Tunç Soyer: Mazeret değil icraat ürettik

Yayınlanma: 22.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.12.2023 - 03:00

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından organize edilen buluşmada 2019 yılında göreve geldiği günden bugüne geçen beş yıllık çalışma dönemine ilişkin sunum yaptı. Soyer, İzmir’in gelecek yüzyılını teminat altına alan tarihi altyapı yatırımlarından ulaşım yatırımlarına, İzmir’in sosyal hayatından “Başka Bir Tarım Mümkün” projelerine kadar yaptığı hizmetleri anlattı. Metro çalışmaları hakkında bilgi paylaşan Soyer, şunları söyledi: “Cumhuriyet bize diyor ki ‘Bu ülkeyi demir ağlarla öreceğiz’. Biz de İzmir’i beş yılda demir ağlarla ördük. Narlıdere metrosunu yüzde 12 seviyesinde aldık. Finansmanını bulduk. İmzaları atsınlar diye Saray erkanıyla mücadele ettik. Ve tamamladık. Şubat ayında açıyoruz. Çiğli tramvayını sıfırdan başlattık ve şubatta açıyoruz. Buca metrosunu ise tüm engellere, atılmayan imzalara, açılan davalara, yaratılan spekülasyonlara ve ekonomik krize rağmen Buca’ya getirdik. Vaat ettiğimiz günde, vaat ettiğimiz biçimde, önümüzdeki dönemin ortalarında Buca metrosunu da açacağız.”

“ESKİ CEZAEVİ ALANININ YEŞİL ALAN OLMASINI SAĞLADIK”

“Kentin rantını yemeye çalışan hiç kimseye izin vermedik” diyen Soyer, “Burası Tunç Soyer’in başkanı olduğu İzmir. Burası, bizim şehrimiz. Biz pandemiye, iki büyük depreme, yangınlara, sellere, tsunamiye ve hatta denizin taşmasına rağmen asla mazeret üretmedik. Daima icraat ürettik. Her geçen gün çirkinleşen, sertleşen acımasız bir iktidarın karşısında dimdik durduk. Ekonomik krizin bileğini büktük. Demokrasi mücadelesinde daima en önde yürüdük. Zehirli gemileri geldikleri yere geri gönderdik. Buca’nın kalbinde eski cezaevi alanının Bucalı nefes alsın diye yeşil alan olmasını sağladık. Çeşme’yi katledecek bir rant projesini durdurduk. Kentin rantını yemeye çalışan hiç kimseye izin vermedik. Her şeye rağmen sosyal yardımları beş kat artırdık” ifadelerini kullandı. CHP’lilerin kendisine inanması yönünde çağrı yapan Tunç Soyer, “Siyaset bir bayrak yarışıdır. Siyaset bir ekip işidir. Siyaset kişilerin değil, değerlerin ve hedeflerin yarıştığı bir meydandır. Siyasetin yegâne sathı sine-i millettir. Onu kapalı kapıların ardından, menfaat çetelerinin ve popülizmin elinden kurtaracak tek bir güç var. O da CHP. Bu zorlu yolda ben en çok siz yoldaşlarıma güveniyorum. Bu ülkede içinde güvenle yaşanan şehirleri ancak biz inşa edebiliriz. Refahın büyümesini ve adil paylaşımını ancak biz sağlayabiliriz. Demokrasiyi yerelde ve tüm Türkiye’de en güçlü şekilde bizler yüceltebiliriz. Doğayla uyumu, geçmişten öğrenmeyi ve geleceğin inşasını ancak biz sağlayabiliriz, inanın bana. Tüm bunları yapmaya yalnızca CHP muktedirdir. Yeter ki biz ona ve birbirimize sahip çıkalım” çağrısı yaptı.

165 PROJENİN 144’Ü TAMAMLANDI

Tunç Soyer, sözlerini şöyle tamamladı: “30 Ekim depreminden sonra çadırda kalan binlerce insanın her birini sadece bir ay içinde sıcak bir yuva bulduk. Başlattığımız kentsel dönüşüm seferberliği ile depreme dirençli ve güvenli bir yapı stokunu odağımıza aldık. İzmir’in 30 ilçesine yayılan bu hareketle şehrimizdeki binlerce yapının deprem karnesini çıkardık. Tek bir İzmirlinin ahını almadık. Onların rızasını alarak altı bölgede toplam 248 hektar alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımızı, kooperatifçilik modeliyle buluşturduk. 165 proje vaat etmişim. 144’ünü tamamlamışız. 14’ünü kısmen tamamlamışız. Yedisini de büyük oranda hükümetin taş koyması nedeniyle yapamamışız. Buna karşılık 15 ilave projeye başlamışız ve bitirmişiz.”