Tunç Soyer: Neşemizi çaldılar ama sonu geldi!

Yayınlanma: 30.04.2023 - 12:39

Güncelleme: 30.04.2023 - 12:39

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen, Alaçatı Ot Festivali başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, önemli dünya festivalleri arasında yer alan Alaçatı Ot Festivali'nde vatandaşlar ve esnafla buluştu. Başkan Soyer'e Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile eşi Nuriş Oran, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de eşlik etti.

SOYER DEPREMDEN ETKİLENEN ÜRETİCİLERİN STANTLARINI ZİYARET ETTİ

Başkan Soyer, beraberindeki heyetle stantları ziyaret etti. Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Malatya, Kilis’in bölgesel lezzetlerinden oluşturulan stantlarda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Soyer, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

“HEPSİNİN SONU GELDİ”

Ziyaretlerin ardından Duman konseri öncesi alanda bulunan vatandaşlara seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Gerçekten İzmir 100 yıl önce kurtuluşun ve kuruluşun şehri olmuş. 100 yıl önce bizim atalarımız olağanüstü zor koşullarda cumhuriyeti hediye etmişler bize. Onlar 1923 kuşağı, 1923 kuşağından sonra çok kuşaklar gelmiş bu topluma. 68 kuşağı, 78 kuşağı... Şimdi 2023 kuşağının zamanı. Şimdi 2023 kuşağı yani sizler yeniden İzmir'i kurtuluşun ve kuruluşun şehri yapacaksınız. Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandıracaksınız. Neşenizi çaldılar, eğlencenizi çaldılar, sizi korkuttular, işsiz bıraktılar. Ama hepsinin sonu geldi. Yepyeni bir ülke doğacak. Hep beraber güler yüzle el ele yaşayacağız” dedi.

ORAN: YENİDEN DOĞACAĞIZ

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise “Bizim umudumuz sizsiniz gençler, bütün çalışmalarımız siz gençler için. İyi ki varsınız. Atatürk'ün çocukları, bizim gençlerimiz ümidimiz sizsiniz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de en büyük felaketini yaşadık ama biz küllerinden doğmaya alışık bir milletiz, hep beraber çok güzeliz ve ayaktayız. Gümbür gümbür gelen bir baharı hep beraber karşılıyoruz. Yeniden doğuş çünkü cumhuriyetin ikinci yüzyılında Atatürk'ün bize emanet ettiği cumhuriyet devrimlerine sahip çıkmak için 14 Mayıs'ta sandığa gidiyoruz. Yeniden doğacağız” ifadelerini kullandı.