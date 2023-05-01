Tunç Soyer: O zorbalar tıpış tıpış gidecekler

Yayınlanma: 01.05.2023 - 16:16

Güncelleme: 01.05.2023 - 16:16

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Gündoğdu Meydanı’nda on binlerin katılımıyla kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı ve ilçe teşkilatlarıyla öğle saatlerinde Kültürpark Lozan Kapısı’ndan kortej eşliğinde Gündoğdu Meydanı’na geldi. 1 Mayıs kutlamalarına CHP İzmir Milletvekilleri Mahir Polat, Tacettin Bayır, Ednan Arslan, Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Millet İttifakı Milletvekili Adayları, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin, sendikaların, platformların temsilcileri ve emekçiler katıldı.

ÇOK AZ KALDI

Alanda konuşan Başkan Tunç Soyer, “On yıllardır emeğin hakkının gasp edildiği, alın terinin yok sayıldığı, haklarımızın elinden alındığı bir düzen içinde yaşadık. İlk defa bu düzeni değiştirmeye çok yakınız. Çok yakında hakkımızı gasp eden o çeteler, o zümreler var ya, onların elinden hepsini geri alacağız, halkımıza geri vereceğiz. Çok az kaldı. Bugüne kadar birçoğumuzu gömmeye çalıştılar; Deniz’ler, Ali İsmail’ler, Uğur Mumcu’lar… Ama biz tohumuz, gömüldükçe daha çok geliriz. Çoğalarak geliriz. Bundan sonra da çoğalmaya devam edeceğiz. Halktan, emekten yana iktidarı hep beraber kuracağız. Gün gelir zorbalar kalmaz gider. O güne çok az kaldı. O zorbalar tıpış tıpış gidecekler. Hakkımızı söke söke alacağız, hem de demokrasiyle oyumuzla. Bir şey değişecek her şey değişecek” dedi.

BU SEÇİMDE TARİH YAZILACAK

Gündoğdu Meydanı’nda gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Başkan Tunç Soyer, “İki mitingi karşılaştırdığımızda arada uçurum var. Bunlar önemli değil ama Türkiye çok net bir biçimde değişim ve dönüşümün içerisinde. Bu değişim halktan geliyor. Bu değişim sandıkta gerçekleşecek. Halkın isteği hiçbir siyasi gücün önüne geçemez. Bu değişimi Millet İttifakı gösterecek. Halkın istediği her şeyi bu ittifak alacak. Demokrasiyle, oyla alacak. Bu seçimde tarih yazılacak” şeklinde konuştu.

SUAVİ’DEN 15 MAYIS MESAJI

Mitingin ardından Gündoğdu Meydanı’ndaki emekçiler İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Suavi konserine katıldı. Suavi, “15 Mayıs sabahına rahat bir ülkeye uyanmayı yürekten istiyorum. Hiç kimse bana arkadaş şarkını söyle, bu işe karışma demesin, ben her şeye karışmak üzerine yaratılmış bir insanım. Ben dediysem doğrudur zihniyetin çok sesliliğe olan inancımla ve saygımla kınıyorum.15 Mayıs'a insan gibi uyanmak istiyorum” dedi.