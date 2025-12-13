Salah asistle döndü, Liverpool evinde güldü

Premier Lig'in 16. haftasında İngiliz devi Liverpool, Brighton'u konuk etti.

Anfield Road'da oynanan maçı Liverpool, Ekitike'nin 1 ve 60. dakikalarda attığı gollerle kazandı. Leeds maçından sonra yaptığı açıklamalarla Inter maçının kadrosuna alınmayan Mohamed Salah, Gomez'in sakatlanmasıyla 26. dakikada oyuna giren Mohamed Salah, Ekitike'nin ikinci golünde asist yaptı. Salah bu asistle Premier Lig'de Lampard'ı geçerek en çok gol katkısı yapan futbolcu oldu. (280)

Liverpool puanını 26 yaptı. Brighton 23 puanda kaldı. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu 90 dakika forma giydi.