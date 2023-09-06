Tunç Soyer: Sanayi tıkanmış vaziyette

Yayınlanma: 06.09.2023 - 11:22

Güncelleme: 06.09.2023 - 11:22

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Torbalı Karma ve Mobilya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nu ağırladı. Organize sanayi bölgesinin büyümesine destek vereceklerini ifade eden Başkan Soyer, kentte sanayinin gelişmesi için yeni alanlar yaratmaya çalıştıklarını söyledi.

Torbalı Karma ve Mobilya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Ünlütürk ve yönetim kurulu üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Torbalı Karma ve Mobilya Organize Sanayi Bölgesi'nin büyütülmesi, itfaiye tesisinin yapımı ve çeşitli projelerin görüşüldüğü buluşmada Başkan Tunç Soyer, bölgeye destek vereceklerini ifade etti. Başkan Soyer ayrıca, yeni organize sanayi bölgeleri oluşturmak için de çalıştıklarını kaydetti. Ziyarette İzmir Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları Suphi Şahin ve Özgür Ozan Yılmaz da yer aldı.

SOYER: ÇÖZÜM ÜRETMEMİZ LAZIM

Yeni organize sanayi bölgeleri, genişleme alanları ve sanayi arazileri yaratma konusunda çalışma yaptıklarını anlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu bizim öncelikli meselelerimizden bir tanesi. İzmir'in bütününde bu sorun var. Sanayi tıkanmış vaziyette. Bizim bunu aşacak çözümler üretmemiz lazım, biz farkındayız. Arazi bizim olmasa da en azından Hazine'nin bu konuda onay vermesi için plan düzenlemesi yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

ÜNLÜTÜRK: BERABER ÇALIŞALIM

Torbalı Karma ve Mobilya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Ünlütürk, “Genişleme alanları ile ilgili beraber çalışalım. İtfaiye yerlerinin planlanması konusunda da beraber çalışalım ve hızlandıralım” şeklinde konuştu.