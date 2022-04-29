Tunç Soyer, Kars’ta tarlaya indi ‘kurda, kuşa, aşa’ diyerek tohum serpti

29 Nisan 2022 Cuma, 19:00

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer desteği Kars’ın Susuz ilçesindeki kuraklığa karşı çare oldu. Türkiye’nin batısından en doğusuna uzanan dayanışma köprüsü sayesinde düzenlenen tohum destek projesiyle Susuz’da ekim yapıldı.

Kars’ın Susuz ilçesinde kuraklığın neden olduğu hasar el ele aşılırken, toprağa da bereket tohumları saçıldı. Kars programının ikinci gününde Susuz’da üreticilere tohum dağıtımı törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer daha sonra tarlaya inerek tohumları toprakla buluşturdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ayrıca Cilavuz Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni de ziyaret etti.

Ekim töreninden önce düzenlenen tohum dağıtım etkinliğinde üreticiler Soyer’e yoğun ilgi gösterdi. Üretici Semaha Hangül burada yaptığı konuşmada, “Toprak Mahsulleri Ofisi’ne para yatırmışız daha tohumumuz Mayıs’ın 25’inde verilecek. Biz Mayıs’ın 25’inde verilen tohumu ne yapalım? Allah razı olsun başkanımızdan. 'Çiftçilerin durumu çok kötü' diyerek bize tohum ulaştırdı" diye konuştu. Başkan Soyer de, “Biz de bir derde, yaraya derman olalım diye uğraşıyoruz. İnşallah faydası olur” cevabını verdi.

Diğer bir üretici Mustafa Ahmetoğlu da Susuz’a yapılan yardımlardan dolayı Soyer’e kendi yazdığı şiiri okuyarak teşekkür etti.

“KARDEŞLİĞİN TOHUMLARINI EKİYORUZ”

Başkan Soyer tohum dağıtım töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Susuz’da üreticimize buğday ve arpa tohumu dağıtıyoruz. İzmir’den gönderdiğimiz 130 tona yakın buğday ve arpa tohumu var. Bugün aslında sadece buğday ve arpa tohumunun ekimini gerçekleştirmeyeceğiz. Biz aslında birliğin, dostluğun, kardeşliğin tohumunu ekiyoruz.

Dolayısıyla da hasadı geldiği zaman bire bir, bire iki, bire üç değil bire bin, bire milyon veren bir refahın bir bereketin hasadını yapacağız. Asıl o zaman bu demokrasiyi toplayacağız beraber. Çok heyecanlıyız çok mutluyuz. Bunlar sadece bir tohum olmanın ötesinde iki kentin arasındaki dayanışmanın, kardeşliğin, Türkiye’nin bir ucundan bir ucuna uzanan elin, açılan yüreğin göstergesidir. Diliyorum ki bereketli olsun, diliyorum ki gelecek sene hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için vesile olsun”

“UMUDU YEŞERTMEYE GELDİK”

Dağıtımın ardından ekim yapılacak tarlaya gidildi. Burada konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yaptığımız şey bugün biraz daha bayrama ve kutlamaya dönüştü. Gerçekten Anadolu öyle bir coğrafya ki biz İzmir’de hasada hazırlanıyoruz burada ekime geldik. Bir tarafta hasat bir tarafta ekim yapılabilen olağanüstü bir coğrafyada yaşıyoruz. Ve bu yoksulluk bu kuraklık hiçbirimizin hak etmediği bir tablo. Emin olun ki bu bir kader değil. Çünkü bu bereketli toprakların bereketini birileri hortumlasın diye onlara aktardılar. Buradaki küçük üreticiyi yoksullaştırdılar. Bu bir politik, siyasi bir tercihti. Bu tercihin sonuçlarını yaşıyoruz bugün Anadolu’da. Karşılaştığımız yoksulluk, kuraklık tamamen yanlış tarım politikalarının sonucudur, bir kader değildir. Onun için 'başka bir tarım mümkün' diyoruz. Bu bereketli toprakların b ereketiyle karnını doyuran, yüzlerce yıldır atasından devraldığı topraklarda huzurlu yaşamını devam ettiren, sağlıklı, güle oynaya hayatını devam ettiren köylümüz, üreticimiz artık üretimden vazgeçme noktasına, hayvanını kesme noktasına gelmiştir. Biz buğday ve arpa tohumu getirirken aslında buraya umudu yeşertmeye geldik buraya. Çünkü biliyoruz ki bu mümkün. El ele verirsek başarırız. Bu yanlış tarım politikalarını değiştirip küçük üreticiden, köylüden yana uygulama yaparsanız işte bu mümkün. Ne demiş Mustafa Kemal Atatürk? Köylü milletin efendisidir. Neden demiş? Çünkü bilmiş ki eğer kendi kendine yeten bir ekonomi yaratabilirse bir memleket dışarıya muhtaç olmaz ve o zaman kalkınmanın, büyümenin önü açılır. Ne yaptık köylümüzü? Tunuslu, Faslı, Kanadalı üreticinin önünde e zdirdik. Mercimeği Kanada’dan sıfır vergiyle ithal ediyoruz. Sen niye buradaki üreticinin vergisini sıfırlamıyorsun? Bu nasıl bir kafa, nasıl bir tercih? Bunların hepsi değişecek. Bunların hepsini değiştirmeye muktediriz. 'Başka bir tarım mümkün'. Yine bu topraklarda kadim kültürün evlatları olarak güler yüzle, sağlıkla, huzurla yaşayacağımız günleri hep beraber kuracağız” açıklamasını yaptı.

“İZMİR SAYESİNDE ÜRETİYORUZ”

Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, “Bugün İzmir’den uzanan el önümüzdeki kış insanlarımızın hem kendi hem hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılaması konusunda büyük destek oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e bu kampanyanın gerçekleşmesi ve bugünlere gelmesi konusunda teşekkür ediyorum. Sadece bu konu değil, İzmir Büyükşehir Belediyesi her konuda bize destek oldu. Onların sayesinde burada sizlere daha iyi hizmetler üretiyoruz” dedi.

CHP Kars İl Başkanı Taner Toraman, “Ağır ve önemli bir süreçten geçiyoruz. Yokluk, yoksulluk ve yasakların hızlandığı bir süreç yaşıyoruz. Köylülerimizin, işçilerimizin, gençlerimizin umutlarını kıran hayat pahalılığını her gün yaşıyoruz. Her gün gelen zamlar canımızdan bezdirdi” ifadelerini kullandı. Başkan Toraman, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden gelen destekler için de teşekkürlerini sundu.

“İZMİR'İ İZLEYİN”

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Polat Manduz, “Umut içinde, sizlerle dayanışma içinde olduğu için biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e teşekkür ediyoruz. Biz onunla gurur duyuyoruz. Projeleriyle merkezi hükümetle yarışan bir İzmir var. Sizlerden ricamız İzmir’i gözlemeniz ve izlemenizdir. Orada belediye başkanlarımızın yaptığı çalışmalar gelecekte iktidarımızın rol modelidir” açıklamasında bulundu.

KİMLER KATILDI?

Başkan Soyer’e programda Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Güven Eken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kars İl Başkanı Taner Toraman, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları Yıldız Yılmaz, Saniye Bora Fıçı, Cumhur Dereli, Kazım Özdemir ile Polat Manduz, Ardahan Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, Ardahan Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, CHP Kars il yöneticileri, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kollarının temsilcileri, CHP Ardahan il yöneticileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, üreticiler eşlik etti.

SUSUZ'A DESTEKLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve İzTarım şirketi vasıtasıyla 32 ton arpa tohumu ile 74 ton arpa ve bölgede yetişebilen Ceyhan-99 tohumunu Susuz Belediyesi’ne ulaştırdı. İzmir’deki ilçe belediyelerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi liderliğinde gelen 4 tonluk tohum ve diğer desteklerle birlikte toplamda Kars’a yaklaşık 130 ton tohum yardımı yapıldı.