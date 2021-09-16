Tunç Soyer'den üniversite öğrencilerine burs desteği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ailesi İzmir'de ikamet eden ihtiyaç sahibi 5 bin üniversite öğrencisine burs vereceklerini açıkladı.

İZMİR / Cumhuriyet
16 Eylül 2021 Perşembe, 13:19
Tunç Soyer'den üniversite öğrencilerine burs desteği
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gençlerimiz geleceğimiz, desteğimizi esirgemeyeceğiz. Ailesi İzmir'de ikamet eden ihtiyaç sahibi 5.000 üniversite öğrencimizin her birine sekiz ayda toplam 3.200’er liralık eğitim yardımı yapacağız. Eğitimde fırsat eşitliğini savunmaya devam edeceğiz." dedi.


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