Tunç Soyer: Varlık sebebimiz Lozan’dır

Yayınlanma: 24.07.2023 - 10:57

Güncelleme: 24.07.2023 - 10:57

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin tapu senedi olarak adlandırılan 24 Temmuz Lozan Antlaşması’nın 100. Yıldönümü nedeniyle kutlama programı düzenledi. Kutlamaların ilki Foça Kumburun Sahili’nde düzenlenen gençlik kampıyla başladı. İki günlük kampın son gününde Milli Bayramlar Komitesi Başkanı Ulvi Puğ’un moderatörlüğünde Tarih Vakfı Başkan Yardımcısı Nurşen Gürboğa’nın katılımıyla “Gençlerle Lozan’ı konuşuyoruz” başlıklı söyleşi düzenlendi. Söyleşiyi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ile birlikte dinledi.

“BİZİM EN GÜÇLÜ DAYANAĞIMIZ, VARLIK SEBEBİMİZ LOZAN’DIR”

Söyleşinin ardından gençlere seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Lozan’ın bu ülkenin varlık sebebi olduğunu belirterek, “Bu bir askeri zafer, siyasi zafer, diplomatik zafer. Bu zaferin kazananı Ankara Hükümeti ise kaybedenleri de İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve niceleri. Lozan için ‘tapu senedi’ derler. Buna da bütün kalbimle inanıyorum. Bizim en güçlü dayanağımız, varlık sebebimiz Lozan’dır. Yüzyıl öncesinde yanmış, yıkılmış coğrafyada, büyük bir yoksulluğun hakim olduğu coğrafyada yeni bir devlet kurmak ve oradan muasır medeniyetler seviyesine yol almaya başlamak büyük bir mucize. Mustafa Kemal Atatürk gerçekten olağanüstü bir deha, bir lider ve büyük bir kumandan. Lozan’da azınlıklar meselesi, kabotaj meselesi hala aslında tartışması bitmemiş meseleler. Lozan’ın yüzyıl önce elde ettiği kazanımlar, hala acaba bir yerden geri ittirilebilir mi, hala bir yerlerden geri götürülebilir mi beklentisi var bazılarında” diye konuştu.

“100 YIL SONRA İZMİR LİMANI’NI SATMAK İSTİYORLAR”

İzmir Limanı’nın satışı üzerinden Lozan’ın önemini bir kere daha anlatan Başkan Soyer, “Yüzyıl önce limanlarımızda, kendi özgür irademizle ticaret yapabilmek için Lozan’a koydurduğumuz hakkı ciddi paralar karşılığında Arap sermayesine satmak istiyorlar. 100 yıllık mücadele öyle gözüküyor ki bitmemiştir. Bu millete, bu güzelim coğrafyaya, Anadolu’ya sahip çıkmaya devam edeceğiz. Atalarımıza olan borcumuz, gelecek nesillere olan borcumuz için sahip çıkacağız. Eğer bu topraklarda bugün barış içinde yaşayabiliyorsak, emin olun ki Mustafa Kemal Atatürk’e ve kahraman atalarımıza borçluyuz. O nedenle bu borç son nefese kadar unutmamamız gereken bir borçtur” dedi.

“LOZAN TÜRK MİLLETİNİN KANIYLA SULANAN VATANIN TAPU SENEDİDİR”

Söyleşinin açılışında konuşan Milli Bayramlar Komitesi Başkanı Ulvi Puğ, diplomasi zaferiyle taçlandırılmamış hiç bir askeri zaferin tam anlamıyla zafer olmadığını söyledi. Puğ, “Çünkü, cephede kazandıklarınızı masada kaybedebilirsiniz. O yüzden cephede size zafer kazandıran komutan kadar, masada sizi temsil edecek isim de önemlidir. Ne mutlu ki Türk Milleti; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde dünyanın en büyük, en anlamlı, en onurlu Kurtuluş Savaşı Zaferini kazanmıştır. Ve ne mutlu ki; onun görevlendirdiği İsmet İnönü yönetimindeki Türk heyeti de Lozan’da çok büyük bir diplomasi zaferi kazanmıştır. Lozan Barış Antlaşması; Türk Milletinin kanıyla sulayıp, canıyla bedelini ödediği toprakların vatan olarak tescilini sağlayan bir tapu senedidir” diye konuştu.

DOÇ. DR. GÜRBOĞA LOZAN’I ANLATTI

Söyleşide Tarih Vakfı Başkan Yardımcısı Nurşen Gürboğa, Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı Kurtuluş Savaşı’ndan Lozan Barış Antlaşması’na giden süreci, Lozan’ın kazanımlarını, kazanımların Türkiye ve dünya açısından önemi gibi birçok konuyu gençlere anlattı. Doç. Dr. Nurşen Gürboğa, “Lozan Barış Antlaşması'nın gizli maddesi yoktur. ‘Yarın Lozan’ın 100. Yılı; yarından sonra madenlerimizi kullanmamız serbesttir’ diye bir şey yok. Lozan, başka ülkelerin sınırlarına ve egemenlik haklarına saygı göstermeyi ve kendi ülkemizin egemenlik haklarına saygı gösterilmesini isteyen bir anlaşmadır. Bu nedenle Lozan Antlaşması yayılmacı bir dış politikayı desteklemez” diye konuştu.

SOYER GENÇLERİN BİLGİ OYUNUNA KATILDI

Konuşmaların ardından Başkan Soyer, gençlerle birlikte “Bil Bakalım” adlı bilgi yarışması oyununu oynadı. İzmir’e ve Lozan Barış Antlaşması’na dair soruların sorulduğu oyunda keyifli anlar yaşandı. Başkan Soyer, oyunun ardından gençlerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çekildi.

Gençler Foça’da Lozan’ı masaya yatırırken İzmir’in simgesi Saat Kulesi ise Türk Bayrağı’nın renklerine büründü. Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yılı şerefine kırmızı beyaz ışıklarla aydınlatılan Saat Kulesi’nde İzmirliler hatıra fotoğrafları çektirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Lozan’ın 100. Yılı kutlamaları kapsamında tiyatrodan sergiye, konserden söyleşiye kadar çok sayıda etkinlik düzenleyecek.