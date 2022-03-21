Tunç Soyer'den Buca Cezaevi çağrısı: Millet bahçesi olmasını destekleriz
Buca Cezaevi arazisini konut yapılaşmasına açacak bir plan değişikliğine karşı olduklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yıkımı başlayan Buca Cezaevi arazisi için yetkililere sesleniyorum. Bu eşsiz arazi betona kurban edilmemeli. Buca'nın daha fazla betona değil, yeşil alana ihtiyacı var. Adı ne olursa olsun; rekreasyon alanı, park, Millet Bahçesi… Desteklemeye hazırız” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Cezaevi arazisini konut yapılaşmasına açacak bir plan değişikliğine kesinlikle karşı olduklarını söyledi. Soyer, Buca Cezaevi yıkıldıktan arazisinin yeşil alan olarak kente kazandırılması gerektiğini söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı plan değişikliği ile mevcut planda bulunan park alanlarının büyük bölümünün konut alanına dönüştürüldüğünü açıklayan Soyer, yapılması öngörülen plan değişikliğinin yapılaşmayla birlikte bölgedeki yoğunluğu artıracağını ve bu tür bir düzenlemenin mevzuata aykırı olacağını dile getirdi.
Başkan Tunç Soyer, “Mevzuat gereği kurumumuzun görüşünü almak adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sunduğu cezaevi arazisini kapsayan parsellerle ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine yönelik ciddi çekincelerimiz var. Mevcut planlarda ki yeşil alan miktarının azaltılarak konut için alan ayrılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değil” dedi.
'MİLLET BAHÇESİNİ DESTEKLEMEYE HAZIRIZ'
Soyer, Buca Cezaevi arazisi ile ilgili sosyal medya hesabından da bir çağrıda bulundu. Soyer mesajında, “Yıkımı başlayan Buca Cezaevi arazisi için yetkililere sesleniyorum. Bu eşsiz arazi betona kurban edilmemeli. Buca'nın daha fazla betona değil, yeşil alana ihtiyacı var. Adı ne olursa olsun; rekreasyon alanı, park, Millet Bahçesi… Desteklemeye hazırız” dedi.
Video Haberler
- Çin'de düşen yolcu uçağının görüntülerine ulaşıldı
- SMA'lı Abdullah'ın ailesidestek bekliyor
- 'Düşünmekten hasta olduk, çok pahalı'
- Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü
- 7 yolcunun midesinden 11 kilo kokain çıktı
- Sumy'de kimyasal bir tesiste tespit edilen amonyak sızın
- Rus birlikleri, Kiev'de AVM'yi vurdu
- Antalya'da binlerce denizanası sahile vurdu
- Park halindeki otomobilin bagajında ceset bulundu
- Yaylada mahsur kalan 4 kişilik aile, 9 saat sonra kurtar
En Çok Okunan Haberler
- Rusya'dan petrol tehditi
- 26. Türkiye Almanya Film Festivali Ödülleri belirlendi
- SMA'lı Abdullah'ın ailesidestek bekliyor
- 'Covid-19 gibi bulaşıyor, tedavisi yok'
- Fatih Ürek, Kemal Sunal'ın bilinmeyen videosunu paylaştı
- Babacan: Her alanda eylem planımız hazır
- Çin'de düşen yolcu uçağının görüntülerine ulaşıldı
- A Milli Futbol Takımı, Portekiz'e gitti
- Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için yeni uyarı
- Otomobil bagajında bulunmuştu: Ölüm nedeni belli oldu