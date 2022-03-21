Tunç Soyer'den Buca Cezaevi çağrısı: Millet bahçesi olmasını destekleriz

21 Mart 2022 Pazartesi, 13:53

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Cezaevi arazisini konut yapılaşmasına açacak bir plan değişikliğine kesinlikle karşı olduklarını söyledi. Soyer, Buca Cezaevi yıkıldıktan arazisinin yeşil alan olarak kente kazandırılması gerektiğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı plan değişikliği ile mevcut planda bulunan park alanlarının büyük bölümünün konut alanına dönüştürüldüğünü açıklayan Soyer, yapılması öngörülen plan değişikliğinin yapılaşmayla birlikte bölgedeki yoğunluğu artıracağını ve bu tür bir düzenlemenin mevzuata aykırı olacağını dile getirdi.

Başkan Tunç Soyer, “Mevzuat gereği kurumumuzun görüşünü almak adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sunduğu cezaevi arazisini kapsayan parsellerle ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine yönelik ciddi çekincelerimiz var. Mevcut planlarda ki yeşil alan miktarının azaltılarak konut için alan ayrılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değil” dedi.

'MİLLET BAHÇESİNİ DESTEKLEMEYE HAZIRIZ'

Soyer, Buca Cezaevi arazisi ile ilgili sosyal medya hesabından da bir çağrıda bulundu. Soyer mesajında, “Yıkımı başlayan Buca Cezaevi arazisi için yetkililere sesleniyorum. Bu eşsiz arazi betona kurban edilmemeli. Buca'nın daha fazla betona değil, yeşil alana ihtiyacı var. Adı ne olursa olsun; rekreasyon alanı, park, Millet Bahçesi… Desteklemeye hazırız” dedi.