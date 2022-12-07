Tunç Soyer'den çağrı: Cinsiyet dengesini sağlayın!

07 Aralık 2022 Çarşamba, 11:13

Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 88. yıldönümü olan 5 Aralık'ta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tüm birimlere talimat göndererek, toplumsal eşitlik adına Belediye bağlı kurumlar ve şirketler tarafından düzenlenen ya da desteklenen tüm toplantı, panel ve konferanslarda uzman katılımcı ve konuşmacıların seçiminde toplumsal cinsiyet dengesini sağlamak üzere azami özen ve kararlılığın gösterilmesi istedi. Eşitliğe uyulmayan toplantılara ise destek verilmeyeceği vurgusu yaptı.

“Cinsiyet Dengesinin Gözetilmesi” başlığıyla yayınlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme haklarını elde etmelerinin üzerinden 88 yıl geçmesine rağmen, ülkemizin mecliste kadın temsili oranı açısından dünya ülkeleri arasında 130. sırada olması, bu temsiliyet mücadelesinde daha alınacak çok yol olduğunu gösteriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, tüm varlığımız ve gücümüzle bu mücadelenin yanında yer almaktan gurur duyuyoruz. Bu mücadelenin bir parçası olarak, kurum olarak verdiğimiz her kararda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin süregelmesine neden olan yerleşik davranış kalıplarını aşmaya ve Kadın Dostu bir kent olan İzmir'e yakışır örnek uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz. Bu anlayış çerçevesinde, Belediyemiz, bağlı kurumlarımız ve şirketlerimiz tarafından düzenlenen ve desteklenen tüm toplantı, panel ve konferanslarda uzman katılımcı ve konuşmacıların seçiminde toplumsal cinsiyet dengesini sağlamak üzere azami özen ve kararlılığın gösterilmesi; bu dengenin gözetilmediği etkinliklere destek verilmemesi konusunda gereğini rica ederim.”