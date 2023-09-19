Tunç Soyer'den ÇEDES tepkisi: İzmir'den size bir şeyh çıkmaz!

Yayınlanma: 19.09.2023 - 13:29

Güncelleme: 19.09.2023 - 13:32

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” projesi kapsamında “manevi danışman” olarak imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kur'an kursu hocalarının görevlendirilecek olmasına tepki gösterdi.

“İZMİR'İN AĞACI, YAŞKEN DE DİMDİKTİR”

Soyer; sosyal medya hesabından, “İzmir'in ağacı, yaşken de dimdiktir. Ne şeyhlere mürit olur eğilir ne de mensup olur ezilir. Yıllar önce Köy Enstitülerini var etmiş ülkemizi bugün ÇEDES gibi projelere mahkum etmek istiyorlar. Cumhuriyetimizin temel değerlerini hiçe sayan bir ideolojinin eğitim sistemini ele geçirmesine seyirci kalamayız. Çocuklarımızı her türlü çıkar çetesine karşı korumak bizim asli vazifemizdir. Görev bekleyen yüz binlerce öğretmenimizin ataması derhal yapılmalı, hocalarımız ise camilerimizde kutsal görevlerini ifa etmeye devam etmelidir. Hukuku, bilimi ve laikliği zedeleyen,inanç ve değerlerimiz üzerinden ayrımcılık tohumları eken ÇEDES projesi iptal edilene kadar mücadelemizle buradayız. Evladının ve ülkemizin geleceğini düşünen herkesi, bu büyük yanlışa karşı mücadeleyi daha da büyütmeye davet ediyorum. İzmir’i uygulamanın pilot ili olarak seçenlere de tek bir lafım var: İzmir’den size bir şeyh çıkmaz! İyi bilinsin ki Anayasamızın 4. maddesi gereği Türkiye Cumhuriyeti demokratik ve laiktir. Daima da öyle kalacak. Asla vazgeçmeyiz!” diye konuştu