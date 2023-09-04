Tunç Soyer'den Filenin Sultanları'na tebrik

Yayınlanma: 04.09.2023 - 01:12

Güncelleme: 04.09.2023 - 01:12

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Mücadeleyi İzmir Enternasyonal Fuarı'nda kurulan dev ekranda takip eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, maç boyunca büyük heyecan yaşadı.

"İYİ Kİ SULTANLARIMIZ VAR"

Gelen şampiyonluk sonrası büyük mutluluk yaşayan Tunç Soyer, "Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Milletçe krizlerle, hayat pahalılığıyla boğuşurken umutlarımızı büyüten geleceğe dair heyecanımızı büyüten bir tablo. Bu şampiyonluk çok kıymetli. İyi ki sultanlarımız var" diye konuştu.