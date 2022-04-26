Tunç Soyer'den Gezi Davası tepkisi: Adalet bir gün herkese gerekir!

26 Nisan 2022 Salı, 10:09

2013’teki Gezi Direnişi'ne ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada karar çıktı.

Mahkeme, Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman’a da 18'er yıl hapis cezası verildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla karara tepki gösterdi.

Soyer, kararın hukuki olmadığına vurgu yaparak, "Gezi davasında verilen karar ne hukukidir ne adildir. Oysa adalet bir gün herkese gerekir. Bu kararın asıl mağduru demokrasimiz olmuştur." ifadelerini kullandı.