Tunç Soyer’e ‘Barışa Ömür Boyu Emek Ödülü’

06 Aralık 2022 Salı, 12:26

Ege Barış ve İletişim Derneği tarafından ilki 2019’da verilen Barışa Ömür Boyu Emek Ödülü bu yıl İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e verildi.

Başkan Tunç Soyer çoğulcu, demokratik ve barışcı belediyecilik uygulamaları, barışı Akdeniz ölçeğinde genişletmeye dönük çabaları, Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı Ege’de kalıcı barış çalışmaları, yaşamı boyunca sürdürdüğü doğayla barışık, çevre ve insan haklarına saygılı kimliği nedeniyle ödül aldı. Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanı Bülent Tanık yönetim kurulu üyeleri ile Başkan Tunç Soyer’i makamında ziyaret ederek ödülünü takdim etti.

TANIK: “BARIŞA KATKILARINIZ İÇİN SİZE BU ÖDÜLÜ TAKDİM EDİYORUZ”

Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanı Bülent Tanık, “Bu ödülü birçok nedenle size takdim ediyoruz. Bir tanesi çevreci ve insandan yana barışçı kimliğiniz. Bunu yaşama sindirmiş, enerji tüketirken bile bunu gözeten, Ege halklarının kardeşliği için ömür boyu emek sarf etmiş, Seferihisar’da belediye başkanıyken başlatmış olduğunuz ve Akdeniz ölçeğine bugün taşımayı vadettiğiniz İzmir’in bir barış kenti olması yolundaki çabalarınız ve barışa katkılarınız için size bu ödülü takdim ediyoruz” dedi. Başkan Tunç Soyer ise, “Çok teşekkür ediyorum, büyük şeref verdiniz” dedi.

DAHA ÖNCE MİDİLLİ BELEDİYE BAŞKANI'NA VERİLMİŞTİ

Soyer ile PADOP Küreselleşme ve Uluslararası Örgütlenme Gözlemcisi Örgütü Başkanı, Yunanistan’ın Syriza Partisi Eski Dış İlişkiler Koordinatörü Panos Trigazis de ödüle layık görüldü. Ege Barış ve İletişim Derneğince “Barışa Ömür Boyu Emek Ödülü” ilk kez 2019’da 1986’lardan bu yana Ege barışına katkıları nedeniyle Midilli eski Belediye Başkanı Stratis Pallis’e verilmişti.