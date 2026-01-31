Tunceli’de 113 köy yolu ulaşıma kapandı!

Meteoroloji’nin uyarı yaptığı Tunceli’de kar yağışı dün sabah itibarıyla başladı.
Etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle 362 köy yolunun 113’ü ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması aralıksız sürüyor.
Öte yandan, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü çığ uyarısında bulundu.
Yapılan uyarıda, "Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl çevreleri ile Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.