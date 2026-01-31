Tunceli’de 113 köy yolu ulaşıma kapandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.01.2026 12:01:00
İHA
Tunceli’de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 113 köy yolu ulaşıma kapanırken ekiplerin çalışması sürüyor.

Meteoroloji’nin uyarı yaptığı Tunceli’de kar yağışı dün sabah itibarıyla başladı.

Etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle 362 köy yolunun 113’ü ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması aralıksız sürüyor.

Öte yandan, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü çığ uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, "Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl çevreleri ile Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.

