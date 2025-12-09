Tunceli'de 4.2'lik deprem: Panik anları güvenlik kamerasına yansıdı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tunceli Pülümür'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 15.34'te gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Pülümür'ün yanı sıra kent merkezi ile çevre ilçelerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

PANİK ANLARI KAMERADA!

Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki 4.2 büyüklüğündeki deprem anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; iş yerindeki bir kadının depremi hissederek panik yapmadan dışarıya çıktığı anlar yer aldı. Öte yandan, bir akaryakıt istasyonunda kaydedilen görüntülerde ise sarsıntı anında anında panikle kaçtığı görüldü.

İşte o anlar...