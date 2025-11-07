Tunceli’de Alevi ocak temsilcilerinden barış çağrısı

Tunceli’deki Alevi ocaklarına mensup kanaat önderleri ve ocak temsilcilerinin yer aldığı “Dersim Ocak Evlatları” oluşumu Seyit Rıza Meydanı’nda düzenledikleri basın açıklamasıyla "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Oluşum adına açıklamayı yapan Şıh Çoban Ocağı Piri İbrahim Kete, barışın önemine değindi. Barış için çabalamak en kutsal ibadet olduğunu söyleyen Kete, "Barışa delil uyandırmayı sorumluluk biliyoruz. Hak kelamıyla barış için emek vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. Sorunların savaşla değil, diyalogla nefretle değil, halkların ikrarlı birliğiyle çözümü için büyük bir fırsat olarak görüyoruz bu süreci. Barış, 72 milletin katıldığı en kutsal cem erkânıdır. Cem olma bilinciyle oluşturdukları ikrarlı birlik inancımızda 73. millet, yani Güruh-u Naciye’dir. Güruh-u Naciye kurtulmuş, barışa ermiş, güvenlik içinde huzurla yaşayan demokratik topluma tekabül eder" ifadelerini kullandı.

"HER İNANCIN HAK KATINDA EŞİT OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Tüm toplumun barış için çaba göstermesi gerektiğini belirten Kete, "Gerçek barış hakikatin kabulüyle mümkündür elbette. Her kimliğin, her dilin, her inancın hak katında eşit olduğuna inanıyoruz. Hakkın var ettiği hiçbir can, bir diğerinden üstün değildir. Her dil, her kimlik, her inanç hakkın varlık deryasında özgün ve güzel bir renktir. Ölümler yaşanmasın, halklar ve inançlar rızalıkla yaşasın, cezaevleri boşaltılsın ve zorlu süreçlerin mağdur ettiği her can özgürlüğüne kavuşsun. Barış için çabalamak en kutsal ibadettir" diye konuştu.