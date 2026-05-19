Tunceli'de Düzgün Baba Ziyaretgahı tahrip edildi: 1'i muhtar 3 şahıs tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bulunan Düzgün Baba Ziyaretgahı'nda meydana gelen tahribata ilişkin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan soruşturma sonucunda gözaltına alınan 1'i muhtar olmak üzere 3 şahıs tutuklandı.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Düzgün Baba Ziyaretgâhı'nda meydana gelen tahribat olayıyla ilgili olarak vatandaşlarımız tarafından yapılan şikâyet üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma KOM ve İstihbarat birimlerince yürütülen adli ve idari tahkikat neticesinde; izinsiz kazı yapmak suretiyle tahribata neden olan şüpheliler tespit edilmiş, şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda dijital materyaller incelenmiş; 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilen çeşitli materyal görselleri ile birlikte mühimmat ve bazı tarihi objeler ele geçirilmiştir. Elde edilen bilgiler çerçevesinde genişletilen çalışmalar sonucunda; 17 Mayıs 2026 tarihinde tespit edilerek gözaltına alınan ilave 2 şüphelinin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, izinsiz kazı faaliyetlerinde kullanılan çeşitli araç ve gereçler ile ruhsatsız silahlar ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen işlemler kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 6'ya ulaşmış olup, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i muhtar olmak üzere 3'ü tutuklanmış, 3'ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Toplumumuzun ortak değerleri arasında yer alan inanç merkezlerimiz ile kültürel miras alanlarımızın korunmasına yönelik hassasiyetimiz kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.