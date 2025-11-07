Tunceli'de feci kaza: Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.11.2025 09:42:00
DHA
Tunceli'de kontrolden çıkarak ıslah çalışması yapılan köprünün altından dereye uçan otomobildeki Uzman Çavuş Haydar Y. (25), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Tunceli-Erzincan kara yolu İnönü Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Haydar Y. Yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak, ıslah çalışması yapılan ve suyunun akmadığı köprü altından dereye uçtu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Haydar Y., ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

İlk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Haydar Y., hayatını kaybetti.

Haydar Y.’nin cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Ekipler, araçta başka kişinin de olmasına karşın çevrede arama çalışması yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

