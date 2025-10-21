Tunceli'de köylülerden 'mayınlı sahalar temizlensin' çağrısı

Tunceli merkeze bağlı Sütlüce köyünde hayvancılıkla uğraşan yurttaşlar, bölgede mayın ve patlayıcıların yıllardır temizlenmediğini, bunun yaşamlarını ve hayvanlarının can sağlığını tehdit ettiğini savunarak, mayınlı alanların temizlenmesi için çağrıda bulundu.

Sütlüce köyünde hayvancılıkla uğraşan Murat Kudat, geçmişte bölgede bulunan karakolların taşınmasıyla mayınların köy civarında kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Sütlüce’de eskiden iki tane karakol vardı. Ancak hepsi kaldırıldı ve yukarıdaki Kırmızı Dağ’a taşındı. Kırmızı Dağ’a gittikleri için burada mayınlar kaldı. Yarın öbür gün buraya mantar toplamaya, pikniğe ya da gezmeye gelen biri olursa ve o mayınlara basarsa, hem devlet hem de köylüler zan altında kalır. Bizim ricamız, bu mayınların bir an önce çıkarılmasıdır. Burada hayvancılık yapıyoruz. Daha önce benim hayvanlarım mayına bastı; 10-15 tane hayvan da telef oldu. Yine de hayvancılığa devam ediyoruz ama bu mayınların temizlenmesi çok iyi olur. Sahalar genişler, millet rahat eder, gezer; çocuklar da güvenle gelip oynar. Bilmeden mayınlı bölgeye giden bir çocuk ölürse, yazık, günah olur. O yüzden bu konunun sahiplenilmesi ve Sütlüce bölgesindeki mayınların bir an önce çıkarılması için yetkililerden ricada bulunuyorum.”

"YAĞMUR YAĞINCA MAYINLAR YER DEĞİŞTİRİYOR"

Sütlüce köyünde yaşayan Ali Çelik de özellikle yağışlı havalarda mayınların yer değiştirdiğini ve tehlikenin arttığını öne sürdüğü açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu mayınları çıkarırlarsa iyi olur. Çünkü insanlar gezemiyor, hayvanı olanlar var. Köylüdür, adamın okuma yazması yok, gidip çarpılabilir. Ayrıca durmadan yağmur yağınca mayınlar yer değiştiriyor, yüzeye çıkıyor. Yani tehlikeli bir durum. Biz de bu konuda tehlike görüyoruz. İnsanlar korkuyor; o mayın levhasını görünce bile ister istemez tedirgin oluyorlar. Köylülere zararı var, insanlar rahatça gezemiyor. O yüzden mayınların çıkarılması iyi olur."

OTTAWA SÖZLEŞMESİ VE TÜRKİYE'NİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yerel raporlara göre, Tunceli kent genelinde 10 binin üzerinde mayın bulunuyor. Türkiye, 2003 yılında taraf olduğu Ottawa Sözleşmesi (Mayın Yasağı Anlaşması) kapsamında, topraklarındaki tüm kara mayınlarını 2014 yılına kadar temizlemeyi taahhüt etmişti. Ancak sürenin yetişmemesi üzerine, Türkiye’nin talebiyle bu tarih 2022 yılına kadar uzatıldı. Fakat aradan geçen sürede, özellikle doğu ve güneydoğu illerinde birçok bölgede mayınların hâlâ temizlenmediği bölge halkı tarafından dile getiriliyor.