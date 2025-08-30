Tunceli'de restoranda cinayet: Silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı!

Merkez Cumhuriyet Caddesi Belediye Yeraltı Çarşısı üzerinde bulunan bir restoranda; daha önce restoranın sahipliğini yapan Hasan T. yanında getirdiği silahla, bir anda Ali İhsan B. ile Hasan Ç.’ye ateş etmeye başladı.

Olay esnasında restoranda bulunan bir kadın polis, duruma müdahale ederek yaşlı adamın silahına el koydu ve olay yerinden uzaklaştırdı.

Vücutlarına mermi isabet eden iki kişi ağır yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri vatandaşlar tarafından yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Yaralılardan Hasan Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken ağır yaralanan Ali İhsan B.’nin tedavisi sürüyor.



Vatandaşlar ambulansların olay yerine geç gelmesine tepki gösterirken, nedeni henüz öğrenilemeyen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.