Tunceli'nin plaka kodu ne? Tunceli'nin plaka numarası kaç? Tunceli ve ilçelerinin plaka harfleri...



Tunceli plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

TUNCELİ'NİN PLAKA KODU NEDİR?

Tunceli’nin plaka kodu 62 olup, Türkiye’de şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir.

Tunceli’de araç plakaları, 62 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.

Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Tunceli Plaka Kodunun Anlamı

Tunceli’nin plaka kodu olan 62, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.

62 sayısı, Tunceli’nin hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Tunceli ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Tunceli’nin ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe Plaka Harfleri

Çemişgezek 62 C, 62 CE

Hozat 62 H, 62 HO

Mazgirt 62 M, 62 MA

Nazımiye 62 N, 62 NA

Ovacık 62 O, 62 OV

Pertek 62 P, 62 PE

Pülümür 62 PL, 62 PU

Merkez 62 T, 62 TZ