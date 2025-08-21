Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tunceli'nin plaka kodu ne? Tunceli'nin plaka numarası kaç? Tunceli ve ilçelerinin plaka harfleri...

Tunceli'nin plaka kodu ne? Tunceli'nin plaka numarası kaç? Tunceli ve ilçelerinin plaka harfleri...

21.08.2025 13:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Tunceli'nin plaka kodu ne? Tunceli'nin plaka numarası kaç? Tunceli ve ilçelerinin plaka harfleri...

Tunceli’nin plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Tunceli ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Tunceli plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

TUNCELİ'NİN PLAKA KODU NEDİR?

Tunceli’nin plaka kodu 62 olup, Türkiye’de şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir.
Tunceli’de araç plakaları, 62 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.
Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Tunceli Plaka Kodunun Anlamı

Tunceli’nin plaka kodu olan 62, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
62 sayısı, Tunceli’nin hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Tunceli ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Tunceli’nin ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe    Plaka Harfleri
Çemişgezek    62 C, 62 CE
Hozat    62 H, 62 HO
Mazgirt    62 M, 62 MA
Nazımiye    62 N, 62 NA
Ovacık    62 O, 62 OV
Pertek    62 P, 62 PE
Pülümür    62 PL, 62 PU
Merkez    62 T, 62 TZ

İlgili Konular: #türkiye #Tunceli #Plaka