Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Merkez'e çekildi

Tunceli Belediyesi kayyumu da olan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından Merkez'e çekildi.





Tekbıyıkoğlu, 2023 yılında Tunceli Valisi olmuş, 22 Kasım 2024 tarihinde DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı'nın görevden alınmasıyla kayyum olarak atamıştı.

Tekbıyıkoğlu’nun; 17 Mayıs'ta Tunceli'de terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun için düzenlenen anma törenine izin verilmesiyle ilgili yaşanan tartışmalarda, anma etkinliğine izin verilmesi yönünde Ankara'dan gelen talimat üzerine, bu durumu kabul edilemez bulmuştu. Ardından, 19 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vererek merkeze çekilme talebinde bulunduğu iddia edilmişti.