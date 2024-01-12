Tunceli'de acı olay: Çöp kamyonundan düşen temizlik işçisi ağır yaralandı

Tunceli'de tutunduğu çöp kamyonunun arkasından dengesini kaybedip, düşen temizlik işçisi Zülfü Çelikdemir (39), ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 12.01.2024 - 17:23
Tunceli'de acı olay: Çöp kamyonundan düşen temizlik işçisi ağır yaralandı
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Feci kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; temizlik işçisi Zülfü Çelikdemir, tutunduğu hareket halindeki belediyeye ait çöp kamyonunun arkasından dengesini kaybedip, yola düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Çelikdemir, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Çelikdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.


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