Arkadaşının tabancasıyla kazara kendini vurdu!

Yayınlanma: 12.01.2024 - 12:45

Güncelleme: 12.01.2024 - 12:45

Adıyaman'da merkeze bağlı Fatih Mahallesi yakınlarında Cabbar Y. (42), bir arkadaşına ait tabancıyı eline alarak bakmak istediği sırada silah ateş aldı.

Bacağından vurulan Cabbar Y., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Cabbar Y’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdüğü aktarıldı.



