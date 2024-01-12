Arkadaşının tabancasıyla kazara kendini vurdu!
Adıyaman’da, 42 yaşındaki Cabbar Y., eline aldığı arkadaşına ait silahla kendini kazara vurarak yaraladı.
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Adıyaman'da merkeze bağlı Fatih Mahallesi yakınlarında Cabbar Y. (42), bir arkadaşına ait tabancıyı eline alarak bakmak istediği sırada silah ateş aldı.
Bacağından vurulan Cabbar Y., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Cabbar Y’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdüğü aktarıldı.
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