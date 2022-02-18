Tunceli'de doktor, kadın hastasına tacizden tutuklandı
Tunceli'nin Pertek ilçesinde görev yapan Pakistan uyruklu doktor İsmail Hakim (52), kadın hastasına tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Pertek 70'inci Yıl Cumhuriyet İlçe Devlet Hastanesi'nde aile hekimi olarak görev yapan doktor İsmail Hakim, iddiaya göre kendisine muayeneye gelen kadın hastasına tacizde bulundu. Hastasının şikayeti üzerine Hakim, gözaltına alındı.
Başka bir kadın da aynı durumla karşılaştığını ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Hakim, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Savcılığın adli soruşturmasının yanı sıra Tunceli Sağlık Müdürlüğü de iddialarla ilgili idari soruşturma başlattı.
İZMİR’DE DE HASTALARA TACİZDE BULUNDUĞU İDDİASI
İsmail Hakim hakkında, 2018 yılında da İzmir’in Karşıyaka ilçesi Cengizhan Mahallesi'nde aile sağlığı merkezinde görev yaparken muayeneye gelen hastalara cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. 37 kişinin bir araya gelip, imza atarak İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne ihbar dilekçesi verdiği tespit edildi.
Şikayetin ardından yürütülen idari soruşturma kapsamında İsmail Hakim’e, “Hizmet içerisinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak’ suçundan maaştan para kesme cezası verildiği belirtildi.
İlgili Haberler
- Başhekime, doktora 'nitelikli cinsel saldırı'dan 15 yıl hapis: Mahkeme cezayı indirdi
- Öğrencileri taciz eden okul müdürünün soruşturma raporu ortaya çıktı
- Kuran kursunda cinsel istismar iddiasına iddianame hazırlandı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- 'Örtülü' reklamcılar ortaya çıktı
- 'Genetik yatkınlığa bağlı en sık görülen hastalıklar'
- Emekli Albay Alican: 28 Şubat'a monte edildim
- Dengeler değişiyor mu?
- Mehmet Zaman Saçlıoğlu: “Zamanla bir derdim var!”
- Altın fiyatları yükselişe geçti
- Çocuklarda kalp hastalığına işaret ediyor
- Göz altı morlukları neden olur?
- Orhan Kemal’in İstanbul öykülerinden bir seçki
- Pastoral ve karanlık bir masal!