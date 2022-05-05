Tunceli’de iki araç çarpıştı: 4 yaralı

05 Mayıs 2022 Perşembe, 17:03

Kaza, Çemişgezek Tunceli kara yolu Payamdüzü köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki araç çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Çemişgezek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



