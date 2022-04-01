Tunceli'de 2 kız çocuğuna cinsel istismar: Olaya ilişkin 8 kişi tutuklandı
Tunceli'nin Pertek ilçesinde, kız çocuklarına cinsel istismarda bulunulması olayına ilişkin 8 zanlı tutuklandı.
Pertek ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğu, okulunun yakınlarında tenha bir bölgede 2 kişinin cinsel istismarına maruz kaldığını ailesine anlattı. Bunun üzerine aile, polise giderek şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Şikayetin ardından, Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Mağdur çocuğun ifadesi sonrası soruşturma genişletildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuğun ifadeleri doğrultusunda 13 yaşında bir kız çocuğunun daha cinsel istismara uğradığını tespit etti. Çocuklar, Pertek Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk İzleme Merkezi'ne sevk edildi. Kız çocuklarının burada alınan ifadelerinin ardından 4 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 4 şüphelinin verdiği bilgilerde 2 kız çocuğuna 4 kişinin daha cinsel istismarda bulunduğu tespit edildi. Böylece gözaltı sayısı 8'e yükseldi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Pertek Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, savcılıkça sorgulandı.
Zanlıların tamamı daha sonra çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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