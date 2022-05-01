Tunceli'de nesli tehlike altındaki 'ağaç yediuyurları' görüntülendi

01 Mayıs 2022 Pazar, 10:30

Tunceli'de Akyayık köyüne bağlı İkizler Mezrası'nda yaşayan Kamuran Gülmez, arpa ambarının içinde fareye benzer iki canlı gördü.

İnternette araştırma yapan Gülmez, hayvanların bilimsel adının 'dryomys nitedula" olan ağaç yediuyurları olduğunu öğrendi.

Gülmez, hayvanları cep telefonu kamerasıyla görüntüledikten sonra doğal ortamına bıraktı.

Genelde ormanlık alanlarda yaşayan ağaç yediuyurları, yılın yedi ayını uykuda geçirebilen bir tür olarak biliniyor.

Uyku esnasında yedili gruplar halinde uyuyan bu canlılar, ceviz, fındık, palamut, ağaç kabuğu ve tomurcuklarla besleniyor.