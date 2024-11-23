Tunceli'de kayyum protestosu: 8 gözaltı

Yayınlanma: 23.11.2024 - 21:09

Güncelleme: 23.11.2024 - 21:09

Terör davası nedeniyle hapis cezasına çarptırılan Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırılmasının ardından düzenlenen protesto eylemlerine katılan 8 kişi, '2911 sayılı toplantı ve gösteri kanununa muhalefet' ve 'Görevli memura görevini yaptırmamak için direnmek' suçlarından gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Tunceli Belediyesi ve Ovacık Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklamada, iki belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Belediyenin önünde karışıklık meydana geldi.

Ovacık Belediye Başkanı'nın yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.