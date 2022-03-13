Tüp fiyatları fırladı! CHP'li vekilden 'ÖTV'yi kaldırın' çağrısı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Bir yıl önce 122 lira olan ev tipi mutfak tüpünün fiyatı 300 lirayı geçti. Mutfak tüpünün fiyatları ocak söndürüyor" dedi. Akın, tüpten alınan ÖTV'nin kaldırılması gerektiğini söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde akaryakıt ürünlerine gelen zamların aynı zamanda mutfak tüpü fiyatını da artırdığını belirtti. “Mutfak tüpünün fiyatları ocak söndürüyor. Vatandaş artık tenceresini kaynatamıyor" diyen Akın, şunları kaydetti:
“AK Parti iktidarının yanlış ekonomi politikaları nedeniyle Türkiye enerjide tam bir buhran yaşıyor. Elektrik faturaları vatandaşları perişan ederken son dönemde akaryakıt ürünlerine gelen zamların en büyük nedeni, milli paramız Türk lirasındaki değer kaybından kaynaklanıyor. Akaryakıt ürünlerine gelen zam, aynı zamanda pek çok vatandaşımızın mutfağında kullandığı tüp fiyatlarını da rekor düzeyde artmasına neden oldu.
“TÜPE BİR YILDA YÜZDE 146 ORANINDA ZAM GELDİ”
Bir yıl önce 122 liraya satılan 12 kilogramlık mutfak tüpünün bugün fiyatı 300 lirayı aştı. Başka bir deyişle mutfak tüpü, son bir yılda yüzde 146 oranında zamlandı. Bu fahiş zammı dar gelirli vatandaşlarımız nasıl kaldırsın?
“TÜPTEKİ ÖTV KALDIRILMALI, KDV DÜŞÜRÜLMELİ”
Bugün 301 liraya satılan 12 kilogramlık ev tipi mutfak tüpünden yaklaşık 21,5 lira ÖTV, yaklaşık 46 lira da KDV alınıyor. İktidar, mutfak tüpünün kullanılmasını özel tüketim sayıyor. Fahiş fiyatları vatandaş lehine düşürmek için mutfak tüpünden alınan ÖTV kaldırılmalı, KDV oranı da düşürülmeli. KDV yüzde 1’e düşürülür; ÖTV de kaldırılırsa mutfak tüpünün fiyatı 234 liraya düşüyor.”
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