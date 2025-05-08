TÜPRAŞ işçilerine patrondan gözdağı: Eylemin 24. saatinde disiplin soruşturması başlatıldı

Yayınlanma: 08.05.2025 - 10:44

Güncelleme: 08.05.2025 - 10:46

Kocaeli’de bulunan Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) fabrikasında işçilerin sözleşme isyanı sürüyor. Patron ile Petrol-İş Sendikası arasında 7 Mayıs’ta imzalanan Toplu İş Sözleşmesi, Kocaeli ve Aliağa rafeninerilerinde çalışan binlerce işçinin tepkisini çekti. Sendikanın ilk 6 ay için talep ettiği yüzde 70 zam oranı, masada yüzde 35’e düşürülünce işçiler vardiyalara girmeyerek eyleme geçti. Yeni sözleşme TÜPRAŞ’ın yüksek kârlarına ve işçilerin yaşadığı gerçek enflasyona rağmen kabul edilemez bulundu. İşçiler, “Bizim onayımız olmadan masa kurulamaz” diyerek fiili direnişe başladı.

GECEYİ FABRİKA ÖNÜNDE GEÇİRDİLER

Tepkiler üzerine 7 Mayıs akşamı başlayan eylem, aralıksız sürüyor. İşçiler geceyi fabrika girişinde geçirdi. İşçiler, talepleri karşılanana kadar eyleme devam edeceklerini belirtirken işçilerin kararlı duruşuna karşı patron cephesi ise geri adım atmak yerine tehdit yolunu seçti. Eylemlerin başlamasından kısa süre sonra işçilere gönderilen kısa mesajda, “iş disiplinini bozmak” ve “iş güvenliğini riske atmak” gerekçesiyle disiplin süreci başlatıldığı duyuruldu.

Mesajda, eylemler nedeniyle yasal savunmaların alınacağı ve çalışma düzenine uymayanlara karşı yasal işlemler yapılacağı belirtildi.

İşveren tarafından mesaiye girmeyen işçilere atılan mesajda “01.01.2025-31.12.2027 dönemi Toplu İş Sözleşmemizin müzakereleri 07.05.2025 tarihinde tarafların karşılıklı mutabakatı ile sonuçlandırılmış ve imzalanmıştır. Bununla birlikte, bağıtlanan Toplu İş Sözleşmemizin hükümlerine, İş Hukuku ve İşçi Sağlığı/İş Güvenliği mevzuatına aykırı olacak şekilde çalışma disiplinini bozarak ve iş emniyetini riske sokarak, işyerimiz vardiya düzenine aykırı davranışta bulunduğunuz tespit edilmiştir.

Telafisi mümkün olmayan olumsuz sonuçlara yol açabilecek eylem ve uygulamalara son vermeniz, Toplu İş Sözleşmesi ve iş güvenliği hükümlerine uygun şekilde vardiya düzenine riayet etmeniz ihtar edilmektedir. Kanuna ve şirket kurallarına aykırı eylemleriniz nedeniyle hakkınızda disiplin süreçleri başlatılmış olup yasal savunmanız alınacaktır” ifadeleri yer aldı.