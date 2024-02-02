Turgutlu adaylarından birliktelik mesajı

Yayınlanma: 02.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 02.02.2024 - 03:00

Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu Belediye Başkan Adayı ve mevcut belediye başkanı CHP'li Çetin Akın, İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Orhan, Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Yıldıray Karataş, Zafer Partisi Belediye Başkan Adayı Mehmet Demirlek ile bağımsız belediye başkan adayları Mevlüt Bulut ve Furkan Keskin ile bir araya geldi.

Türkiye’ye örnek olacak bir tavır ve duruşun sergilendiği toplantıda tüm başkan adayları tarafından siyasetten bağımsız olarak önemli olanın Turgutlu’ya ve halka hizmet olduğu vurgulandı. Başkan adayları ayrıca seçim sürecinde sağduyunun korunarak rekabetin siyasi nezaket çerçevesinde yapılması gerektiği, birliğin ve beraberliğin her şeyden önemli olduğu mesajını da vermiş oldu.

Başkan Akın, “Turgutlu’muza hizmet için yola çıkan belediye başkan adaylarıyla oldukça güzel ve verimli geçen bir toplantı yaptık. Hepimizin bütün derdi Turgutlu’muza ve hemşerilerimize en iyi, en güzel ve en kaliteli hizmeti sunarak kentimizi hak ettiği değere ulaştırmak. Bu noktada her zaman söylediğimiz gibi ‘belediyecilikte siyaset olmaz’ anlayışıyla önemli olanın ilçemize hizmet etmek, hemşerilerimiz arasında birlik, beraberlik ruhunu güçlendirmek olduğu konusunda ortak bir zeminde buluşmamızdan mutluluk duydum. Toplantıya katılan tüm belediye başkan adaylarına teşekkür ediyor, seçim sürecinde her birine başarılar diliyorum” dedi.