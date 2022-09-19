Turgutlu Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 400 pehlivan er meydanına çıkacak

19 Eylül 2022 Pazartesi, 16:20

Turgutlu Belediyesi, Yağlı Pehlivan Güreşleri üçüncü kez kapılarını güreşseverere açıyor. Geçtiğimiz yıl Kırkpınar havasında yaşanan Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne Türkiye’nin en ünlü başpehlivanlarının mücadelesine de edecek. Yaklaşık 400 pehlivan katılacağı Turgutlu Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri, 8 Ekim Cumartesi günü Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfitiyatro’da gerçekleşecek. Müsabakalar saat 09:00’da başlayacak ve gün boyu sürecek. Yağlı Pehlivan Güreşleri kapsamında 7 Ekim Cuma günü saat 18:00’da başpehlivanların katılımıyla Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden kortej yürüyüşü de gerçekleşecek.

Üçüncü kez düzenlenecek olan Yağlı Pehlivan Güreşleri hakkında açıklamada bulunan ve tüm Turgutlu halkını güreşlere davet eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Yağlı Pehlivan Güreşlerimizi bu yıl üçüncü kez düzenlemeye hazırlanıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanından gelecek olan güreş severlerimize unutamayacakları bir gün yaşatacağız. Ünlü başpehlivanlarımızla birlikte genç güreşçilerimizin de er meydanında mücadele edeceği Yağlı Pehlivan Güreşlerimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.