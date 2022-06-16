Turgutlu 'otizmin farkında'

Manisa'da Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, özel çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi. Akın, “Özel çocuklarımız ve ailelerimizle kahvaltı organizasyonunda bir araya geldik. Otizmli bireylerimizin yaşadığı sorunları ve ailelerimizin taleplerini konuştuk. Her zaman otizmli bireylerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2022 Perşembe, 15:45
Turgutlu 'otizmin farkında'
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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, düzenlenen organizasyonda otizmli çocuklar ve aileleri ile buluştu. Orta Park Restoran’da otizmli bireylere yönelik bir ilk olarak gerçekleştirilen kahvaltıda otizmli bireylerin ve ailelerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıya Turgutlu Otizm Derneği Başkanı Şenay Çalışgan da katıldı.

Turgutlu Belediyesi olarak her zaman otizmli bireylerin yanında olduklarını belirten Başkan Çetin Akın, “Otizmin farkındayız, onların yanındayız! Kaymakamımız Ali Yılmaz, Başkan Yardımcılarımız, Turgutlu Otizm Derneği Başkanı Şenay Çalışgan, Kent Konseyimiz ile birlikte özel çocuklarımız ve ailelerimizle kahvaltı organizasyonunda bir araya geldik. Otizmli bireylerimizin yaşadığı sorunları ve ailelerimizin taleplerini konuştuk. Her zaman otizmli bireylerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.


Turgutlu Belediyesi Çetin Akın Otizm
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