Turgutlu'da bin 800 ailenin yuvası ısındı

24 Aralık 2021 Cuma, 06:10

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelindeki cadde ve sokaklarda yapılan ağaç budama çalışmalarının sonucunda elde edilen odunlar, Turgutlu Belediyesi şantiyesinde yakacak haline getiriliyor. Elde edilen odunlar ihtiyacı olan 1800 aileye gönderildi. Odun yardımıyla ihtiyaç sahibi ailelerin kış mevsimini mümkün olduğunca rahat geçirmelerinin amaçlandığını ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Her yıl gerçekleştirdiğimiz ağaç budama çalışmalarının ardından elde ettiğimiz odunları ihtiyaç sahibi ailelerimizin yuvalarını ısıtmak için değerlendiriyoruz. Bu sayede hem dar gelirli ailelerimizin kışı mümkün olduğunca rahat geçirmelerine yardımcı oluyor hem de kaynaklarımızı doğru ve etkili bir şekilde kullanıyoruz. Hiçbir vatandaşımızın soğukla mücadele etmemesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.