Turgutlu’da dördüncü su dolum istasyonu kuruldu
Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeniköy Mhallesi’ne de çiftçilerin ve üreticilerin ilaç makinelerine su dolum işlemlerini kolaylıkla yapabilmesi amacıyla su dolum istasyonu kurdu.
Manisa’da Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent genelinde asfalt yama, parke taşı döşeme, bakım, onarım, tamirat ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince çiftçilerin ve üreticilerin ilaç makinelerine su dolum işlemlerini kolaylıkla yapabilmeleri amacıyla kurulan su dolum istasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Urganlı ve Güney Mahalleleri ile Bostanlık Karakolu Mevkisi’nin ardından dördüncü su dolum istasyonu Yeniköy Mahallesine kuruldu.
İLÇE GENELİNDE HİZMETE DEVAM
Ergenekon Mahallesi İsmailcik Deresi Sokakta bordür döşeme çalışmalarının tamamlanmasının ardından parke döşeme çalışmalarına başlayan ekipler, İsmailcik Deresi Sokakta toplamda 5 bin metrekare parke taşı döşemesi yapacak. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca Selvilitepe Mahallesi Irlamaz Yolu üzerinde asfalt yama, Acarlar Mahallesi Reçber ve Şehit Polis Mahmut Tuğrul Sokak, Yedi Eylül Mahallesi Badem Sokak ile Ergenekon Mahallesi Seyfi Demirsoy Sokakta parke tamiratlarına gün boyu devam etti.
Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Irlamaz Rekreasyon Alanı’nda yer alan antrenman sahalarındaki mevcut tel örgülerin yenileme çalışmalarını da sürdürüyor. Söz konusu çalışmayla eski ve yıpranmış durumda olan tel örgüler yeni ve temiz görünüme kavuşmuş olacak. Bununla birlikte antrenman sahalarının girişlerine ve çevrelerine güvenliğin sağlanması amacıyla çit yapım ve ekleme çalışmaları da gerçekleştiriliyor.
Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Turgutlu’muz için dört bir koldan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz tarafından hazırlanan programa uygun olarak yapılan çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Gece gündüz demeden kentimiz için çalışan ekiplerimize işlerinde kolaylıklar dilerim” dedi.
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