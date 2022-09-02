Turgutlu’da Dünya Barış Günü çocuklarla kutlandı

02 Eylül 2022 Cuma, 14:51

Turgutlu Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü çocuklarla birlikte kutladı. Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında düzenlenen Almila Dünya Barış Günü Etkinlikleri ile çocuklar, eğlence dolu bir akşam yaşadı. Ödüllü resim yarışmasıyla başlayan etkinliklerde çocuklar kendi hikayelerini kağıda döktü. Resim Yarışmasının ardından Çocuk Korosu muhteşem bir performans sergiledi. Heyecanları gözlerinden okunan çocuk korosu, izleyicilerden büyük alkış aldı.

ÇİZMELİ KEDİ MÜZİKALİ ETKİNLİKLERE RENK KATTI

Etkinlikler ‘Çizmeli Kedi Müzikali’ ile devam etti. Müzikali ilgiyle takip eden çocuklar ve aileler, oldukça keyifli anlar yaşadı. Müzikal sonunda Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, katkı ve desteklerinden dolayı Almila Ailesine teşekkür ederek plaket takdim etti. Almila Turgutlu ise Başkan Çetin Akın’a teşekkür plaketi takdim etti.

Hiçbir ayrım gözetmeksizin barış içerisinde bir dünya yaratma amacıyla hizmet etmeye devam edeceğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Bugün Dünya Barış Günü. Biz de çocuklarımıza savaşlardan uzak, insanların renklerinin, kimliklerinin, cinsiyetlerinin, inançlarının sorulmadığı bir dünyada barış içerisinde büyümeleri için siyaset yapıyoruz. Bundan sonraki tek amacımız da çocuklarımızla, gençlerimizle, annelerimizle, babalarımızla ve sanatçılarımızla hep birlikte güzel bir dünya yaratmak. Ben de sizlere Turgutlu Belediye Başkanı olarak bu yolda hizmet etmeye devam edeceğim. Bundan sonraki süreçte yapacak olduğumuz bütün çalışmalar böyle bir dünya inşa etmek üzerine olacak” dedi.

Çizmeli Kedi Müzikali ekibi ise, “Dünya Barış Günü’nde, Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerinde Turgutlu’da olmaktan büyük gurur duyduk. Turgutlu Belediye Başkanı Sayın Çetin Akın’a ev sahipliği için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Ödüllü resim yarışmasını kazanan isimlerinin açıklanmasıyla devam eden gece, Grup Bir Eylül Müzik Grubu’nun konseriyle sona erdi.

SOKAK TİYATROSU ÇIKRIKÇI VE URGANLI MAHALLELERİNDEYDİ

"Birlikte Oynayalım" müzikli danslı sokak tiyatrosu ekibi oyunu Çıkrıkçı ve Urganlı Mahallelerinde çocuklar için sergiledi. Oyunu Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Evren Erbaş, Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı çocuklarla birlikte izledi.