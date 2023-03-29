Turgutlu'da kar nedeniyle iki okulda taşımalı eğitime ara verildi

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 16:00

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 16:00

Manisa merkez ve ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 20 santimetreye yükseldiği öğrenilirken, yol açma çalışmaları da devam ediyor.



Turgutlu ilçesinde bin 250-bin 500 metre rakıma sahip Dağmarmara bölgesindeki Güney, Ayvacık, Hacıisalar, Yunusdere, Kuşlar, Karaköy, Kabaçınar, Kayrak, Gökgedik ve Karaoluk kırsal mahallelerinde kar yağışı devam ederken; Kuşlar Mahallesi Niyazi Üzmez İlk ve Ortaokullarında taşımalı eğitime ara verildiği açıklandı.

Turgutlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Dağmarmara bölgesinde yol açma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.