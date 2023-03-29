Turgutlu'da kar nedeniyle iki okulda taşımalı eğitime ara verildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kar yağışı nedeniyle iki okulda taşımalı eğitime ara verildi.

İHA
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 16:00
Turgutlu'da kar nedeniyle iki okulda taşımalı eğitime ara verildi
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Manisa merkez ve ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 20 santimetreye yükseldiği öğrenilirken, yol açma çalışmaları da devam ediyor. 

Turgutlu ilçesinde bin 250-bin 500 metre rakıma sahip Dağmarmara bölgesindeki Güney, Ayvacık, Hacıisalar, Yunusdere, Kuşlar, Karaköy, Kabaçınar, Kayrak, Gökgedik ve Karaoluk kırsal mahallelerinde kar yağışı devam ederken; Kuşlar Mahallesi Niyazi Üzmez İlk ve Ortaokullarında taşımalı eğitime ara verildiği açıklandı. 

Turgutlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Dağmarmara bölgesinde yol açma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 


Manisa Turgutlu kar yağışı eğitim

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