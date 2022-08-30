Turgutlu’da Kitap Fuarı dördüncü kapılarını açtı
Manisa’da Turgutlu Belediyesi’nin düzenlediği Kitap Fuarı, dördüncü kez okuyucuları kitaplarla buluşturdu.
Turgutlu Belediyesi ev sahipliğinde 30 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri bünyesinde düzenlenen Kitap Fuarı kapılarını açtı. Orta Park Saat Kulesi önündeki alanda bulunan Kitap Fuarı'nın açılışını Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve davetliler tarafından yaptı. Törene, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Mithat Erden, İYİ Parti İlçe Başkanı Önder Ertaş, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan Yaman, İbrahim Gökdere, Aydın Ercan, İlhami Dinçer, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri ve personeli ile vatandaşlar katıldı.
Kitap Fuarı’nın açılış töreninde konuşma yapan Başkan Çetin Akın, “Geçen dönemlerde de kurduğumuz kitap fuarlarına hemşehrilerimizin ilgisi oldukça fazla oldu. Bu nedenle okuyucularımızı yayınevleri ve yeni kitaplarla buluşturmak adına 28 Ağustos - 11 Eylül arasında Orta Park Saat Kulesi önünde kitap fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Bütün hemşehrilerimizi kitap fuarımıza davet ediyorum” dedi.
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