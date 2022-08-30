Turgutlu‘da Makedonya ve Azerbaycan Kültürleri Gecesi

30 Ağustos 2022 Salı, 14:00

Turgutlu Belediyesi’nin 9 gün sürecek olan Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri’nde ikinci gün Makedonya ve Azerbaycan Kültürleri Gecesi ile devam edecek. Turgutlu Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şubesi işbirliğiyle düzenlenecek gecede, Ekrem-Erşan ikilisi, Aybüke, Rumeli Gültekin, Bando Malta, CK Dans Factory, Güreler Rumeli Göçmenleri Derneği Halk Oyunları Topluluğu, Arzu Kurbani, Muhsin Kurbani, Azer Aliyev, Arash Nazari, Azer Gaffarzade, Kafkas Dans Topluluğu sahne alacak.

Makedonya ve Azerbaycan Kültürleri Gecesi 31 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20:00’da Orta Park Saat Kulesi önünden kortej yürüyüşü ile başlayacak. Konserler ve gösteriler ise saat 21:00’da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda Turgutlu halkı ile buluşacak.

“BİRLİKTE OYNAYALIM” MÜZİKLİ DANSLI SOKAK TİYATROSU BAŞLIYOR

Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında 31 Ağustos -6 Eylül tarihleri arasında çocukların beğenisine sunulacak olan “Birlikte Oynayalım” müzikli danslı sokak tiyatrosu başlıyor. Tiyatro oyunu 31 Ağustos Çarşamba günü saat 17:00’da Dağyeniköy Düğün Salonu önü, saat 18:00’da ise Dağmarmara Taşımalı Okul Bahçesinde sahnelenecek.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerimizin ikinci gününde Makedonya ve Azerbaycan Kültürleri Gecesine ev sahipliği yapacağız. Aynı zamanda ‘Birlikte Oynayalım’ isimli sokak tiyatrosunu çocuklarımızın beğenisine sunacağız. Çok keyifli vakit geçireceğimiz etkinliklerimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.