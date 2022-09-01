Turgutlu'da Makedonya ve Azerbaycan rüzgarı

01 Eylül 2022 Perşembe, 15:28

Manisa’da Turgutlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde 30 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri’nde Makedonya ve Azerbaycan Kültürleri gecesi düzenlendi.

Orta Park Saat Kulesi önünden kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlik, Turgutlu Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şubesi iş birliğiyle gerçekleşti. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda düzenlenen gecede, Ekrem-Erşan ikilisi, Aybüke, Güreler Rumeli Göçmenleri Derneği Halk Oyunları Topluluğu, Rumeli Gültekin, Bando Malta, CK Dans Factory, Arzu Kurbani, Muhsin Kurbani, Arash Nazari, Azer Aliyev, Azer Gaffarzade ve Kafkas Dans Grubu'nun konser ve gösterileri büyük beğeni topladı.

“TURGUTLU’YU HEMŞEHRİ DERNEKLERİMİZLE BİRLİKTE ORTAK AKILLA YÜRÜTÜYORUZ”

Sahnede konuşma yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Seçim sahalarında bir söz vermiştim; ‘Belediye başkanlığını kazanırsam kapım bütün hemşehrilerime açık olacak. Hangi partiye oy verdiğinizi, kadın mısınız, erkek misiniz, Alevi misiniz, Sünni misiniz? Laz mısınız, Çerkez misiniz, Türk müsünüz, Kürt müsünüz?’ diye sormayacağım demiştim. Üç buçuk yıldır bu sözümde duruyorum. Türkiye’de olmayan geceler yaşıyoruz. Bundan sonra daha da güzellerini yaşatacağım. Bunları yaparken tabi ki yalnız değilim. Belediye Başkan Yardımcılarımız, meclis üyelerimiz var ama en kıymetlisi hemşehri dernekleri başkanlarımız var. Kendileriyle ayda bir kez kahvaltıda buluşuyoruz. Turgutlu’da yaptığımız icraatları anlatıyor, fikir alışverişlerinde bulunuyoruz ve ortak akılla yönetmeye çalışıyoruz. Bunun sonucunda da Turgutlu Belediyesi, Türkiye’deki belediyelerin içerisinde kredisi en yüksek belediye haline geldi. Bunu hepimizin ortak aklıyla başardık. Turgutlu halkının bir kuruşunu bile hiçbir kimseye yedirmeyeceğimin ve yemeyeceğimin sözünü vermiştim. Bu sözümüzde de duruyoruz. Allah’a çok şükür alnımız ak, başımız dimdik. Bize oy veren, gönül ve destek veren tüm hemşehrilerimin başlarını öne eğdirmeden dimdik yürütüyoruz. Makedonya ve Azerbaycan Kültürleri Gecesi’nde bizlere çok güzel anlar yaşatan sanatçı kardeşlerime, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

“TURGUTLU HALKI İLE BİRLİKTE OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM”

Makedonya ve Azerbaycan Kültürleri Gecesi’ne katılan Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı Semih Balaban ise bu gecede Turgutlu halkı ile birlikte olmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade ederek Başkan Çetin Akın başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

ARZU KURBANİ’DEN BAŞKAN ÇETİN AKIN’A TEŞEKKÜR

Makedonya ve Azerbaycan Kültürleri Gecesi’nin sonunda sahneye çıkan Arzu Kurbani ise, “Başkanımız Çetin Akın’a sanata verdiği desteklerden ve birleştirici tavrından dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZ GÜLÜYOR, HER ŞEY GÜZEL OLUYOR"

"Birlikte Oynayalım" Müzikli Danslı Sokak Tiyatrosu ise Dağyeniköy ve Kabaçınar Mahallelerinde çocuklarla buluştu. Eğlenceli anların yaşandığı oyunda çocuklar oldukça keyifli vakit geçirdi. Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Evren Erbaş oyunu çocuklarla birlikte izledi.

"Çocuklarımız gülüyor, her şey güzel oluyor" diyen Başkan Çetin Akın, "Şenliklerimizin eğlenceli programlarından biri olan, Birlikte Oynayalım müzikli danslı sokak tiyatrosu programımızın ilk gününde Dağyeniköy ve Kabaçınar Mahallelerimizdeydik. Çocuklarımızla çok keyifli ve unutulmaz vakitler geçirdik. Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim. 6 Eylül tarihine kadar tiyatro ekibini kırsal ve merkez mahallelerimizde evlatlarımızla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.